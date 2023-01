Caro bollette, se butti 1 volta al mese questo in lavatrice il risparmio è garantito

By

Utilizzano un ingrediente molto comune possiamo dire addio al caro bollette e risparmiare sulla lavatrice. Ecco di quale si tratta.

Durante la nostra giornata ci capita di rovinare i nostri capi d’abbigliamento perché si macchiano o si sporcano inavvertitamente e quindi li lasciamo all’interno del cesto della biancheria per poi essere lavati.

Molti di questi, sono anche messi nella lavatrice per via del fatto che sono stati utilizzati e qualora ci dimentichiamo di azionare l’elettrodomestico potremmo ritrovarci con una mole di indumenti da dover lavare.

Caro Bollette: ecco come evitarlo con un solo ingrediente

Alcune di queste macchie, però sono ostinate, così siamo costretti ad utilizzare un lavaggio ad alta temperatura e dei detersivi molto aggressivi che possono così rovinare i tessuti dei nostri capi.

Quando ritiriamo gli indumenti dopo che la lavatrice ha finito il suo lavaggio, queste macchie possono non essere state del tutto rimosse e a volte può capitare di trovarne delle nuove.

Tutto questo è possibile per via del fatto che all’interno della lavatrice si sia formato del calcare e della muffa e questo non solo provoca dei danni agli indumenti ma ci fa anche spendere del denaro.

Nei mesi precedenti, c’è stato un vero e proprio dibattito riguardo il caro bollette e quindi si cerca sempre di risparmiare sull’elettricità, pertanto avere una lavatrice che non funziona nel migliore dei modi, significa, rilavare gli indumenti più volte.

Questo, non farà altro che far consumare maggior corrente e lasciare che il contatore giri e che il nostro portafogli si svuoti e quindi occorre trovare una soluzione utile per poter riparare il danno.

Non è necessario chiamare un esperto che ripari la nostra lavatrice o cambiarla, perché se il problema riguarda il calcare e la muffa questo può essere risolto utilizzando un ingrediente del tutto naturale.

Il rimedio naturale

Stiamo parlando del sale grosso marino, che grazie alla sua conformazione e al suo modo di intaccare determinati elementi e di raggiungere anche le pareti più incrostate rimuoverà ogni tipo di calcare dalla lavatrice.

Inoltre, con un po’ di succo di limone, rimuoverà facilmente le macchie di muffa dagli indumenti e se introdotto in questa soluzione nel cestello della lavatrice eviterà che questa si formi.

La muffa, può verificarsi per via del fatto di aver tenuto l’oblò del nostro elettrodomestico chiuso subito dopo che abbiamo ritirato i nostri indumenti e quindi quando la lavatrice è ancora internamente bagnata.

Per lo stesso motivo si forma del calcare che può trovarsi anche unito a residui di detersivo. Quindi per rimuoverlo assieme a tutte le sue scorie basta mettere un bicchiere di sale grosso marino all’interno del cestello.

Subito dopo azionare la lavatrice a 40° e avviare un lavaggio a vuoto affinché i granelli possano sciogliersi e fare il loro lavoro detergendo in modo del tutto naturale la lavatrice eliminando calcare e muffa.

Per quanto riguarda gli altri elementi della lavatrice tipo le guarnizioni e tutto il resto, basterà mettere dei granelli di sale direttamente sulla spugna e lavare il tutto stando attenti a non graffiare il nostro elettrodomestico.