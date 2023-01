Pericoloso ciclone Scandinavo, arriva in Italia: ecco le zone che rischiano il peggio

In Italia c’è il pericolo del Ciclone Scandinavo. Ecco le regioni che potrebbero avere la visita di questo fenomeno atmosferico.

In questi giorni, in molte regioni italiane la situazione meteo non è delle migliori e ci sono stati episodi di precipitazioni anche in alcune regioni del Sud con un repentino abbassamento delle temperature.

Queste previsioni erano state annunciate già da qualche mese, quando durante l’arrivo de La Niña, gli esperti ci avevano avvertito dell’arrivo di uno degli inverni più freddi come non lo si vedeva dal 2001.

Ciclone Scandinavo: ecco quanto potrebbe arrivare in Italia

Questo è dovuto da un raffreddamento delle coste oceaniche e dall’arrivo di alcuni frammenti di gelo artico che si sono espansi sull’Europa portando anche del gelo nella Penisola.

Sebbene alcuni metereologici danno per errata la definizione che avremo presto la visita di Burian e dell’Anticiclone Russo Siberiano, chiamato anche simpaticamente con il nome di Orso Russo, diversamente sembra essere per il Ciclone Scandinavo.

Secondo le mappe modellistiche degli ultimi avvistamenti, un carico di neve che arriva direttamente dalla Siberia potrebbe arrivare direttamente in Europa e coinvolgere l’Italia, secondo quanto detto dal modello americano.

Questo ciclone avrebbe un vortice che si dirama in due lingue, la prima che punta verso Sud, dalla parte degli States orientali, mentre un’altra punta nel cuore della Russia e potrebbe spostarsi anche verso gli Stati più interni dell’Europa.

Per questo è prevista un’ondata di gelo, con forti nevicate intorno a lunedì 23 gennaio e il tutto sembra dover iniziare da un affondo che invece si verificherà intorno alla metà del mese.

Se l’affondo previsto dovrebbe rivelarsi, l’aria fredda andrebbe ad arginare l’impeto dei venti occidentali e l’anticiclone si comporterebbe come una sorta di scudo allungandosi verso nord.

In questo modo si creerebbe un Blocking che tornerebbe dopo tantissimi anni, a tal punto che manca da così tanto tempo che sono in molti coloro che non ricordano gli effetti di questo fenomeno.

Le zone interessate

Il ciclone, dovrebbe spostarsi verso il Mediterraneo a partire da venerdì 20 per poi spostarsi sulle zone orientali e qualora dovesse arrivare in Italia, non solo coinvolgerebbe le regioni del nord con forti nevicate ma anche gran parte del Sud e del Centro-Nord.

Secondo gli osservatori delle condizioni meteo, nelle prossime settimane c’è da aspettarsi il picco del gelo e l’entrata nel vivo dell’inverno che dovrebbe durare fino alla seconda settimana di febbraio.

Successivamente, le temperature cominceranno pian piano ad aumentare e un clima mite in gran parte d’Italia dovrebbe apparire a partire intorno al 12 febbraio per poi dare terreno fertile all’arrivo della primavera.

Dopo un estate torrida che ci ha tormentato con le alte temperature fino agli ultimi giorni di ottobre e sembrava non voler lasciare il posto alle basse temperature, il gelo sembra essere finalmente arrivato nel suo momento più alto.

Però, è sempre meglio tornare a consultare le previsioni meteo nei prossimi giorni, in quanto tali, infatti, potrebbero variare e le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro.