Gennaio pieno di problemi per questi segni zodiacali: le sfortune vi inseguiranno

Questi segni zodiacali devono prestare massima attenzione: gennaio sarà pieno di problemi, tante le sfortune che vi inseguiranno. Tu sei tra coloro a cui la dea bendata ha voltato le spalle?

Oroscopo e sfortuna: ecco cosa ci dice l’astrologia

Le stelle sanno darci tante informazioni su di noi e sulla nostra vita. Spesso, le previsioni astrologiche sono così accurate e dettagliate che quasi fanno paura. C’è chi si fida ciecamente del proprio astrologo di fiducia, chi invece preferisce ascoltare l’oroscopo in televisione o leggerlo su internet.

In ogni caso, tutti almeno una volta, ci siamo affidati alla astrologia per sapere che cosa il futuro, seppur a breve termine, ci prospetta. A proposito di questo, il nuovo anno è iniziato da poco e come in tanti avranno potuto constatare, non in maniera positiva per tutti.

Anche tu hai notato che da gennaio le cose non ti vanno bene? Quasi stai rimpiangendo il 2022? Potresti essere dunque tra i tre segni zodiacali che, secondo l’oroscopo, avranno un gennaio di inferno. Continua a leggere l’articolo per sapere se anche tu sei tra gli sfortunati a cui la dea bendata ha deciso di voltare le spalle.

I segni zodiacali più fortunati di gennaio

Gennaio è iniziato e con esso, per tanti, anche numerosi problemi. Non tutti si ritroveranno a vivere il primo mese del nuovo anno in maniera serena e tranquilla. Anche tu hai potuto constatare che ultimamente le cose non vanno bene? Hai dovuto risolvere grattacapi e crisi che non ti aspettavi?

Purtroppo per alcuni, il mese di gennaio sarà davvero infernale. Ecco, secondo l’oroscopo, quali sono i tre segni che saranno perseguitati dalla sfortuna nel primo mese del 2023. Ci sei anche tu nell’elenco?

Tra i segni zodiacali che avranno un gennaio difficile c’è il Cancro. I nati sotto questo segno si ritroveranno a fare i conti con alcuni problemi in vari settori del proprio privato, da quello professionale a quello familiare.

Una persona a cui tenete particolarmente, potrebbe tradirvi e questa scoperta genererà in voi delusione, dolore e rabbia. Non se la passeranno meglio, i nostri amici cancretti, nemmeno al lavoro.

Le collaborazioni iniziate nel 2022 si riveleranno non tutte positive e alcuni colleghi potrebbero mettervi i bastoni tra le ruote facendo nascere incomprensioni anche con i vostri superiori.

Vi consigliamo di mantenere la calma e di non lasciare che l’impulsività prenda il sopravvento: concentratevi sulle priorità che avete stabilito. Come se non bastasse poi, le preoccupazioni finanziarie non vi faranno dormire. Vi sentirete sopraffatti e sul punto di voler abbandonare i vostri obiettivi. Non demordete, cancrettii! Vi assicuriamo che febbraio sarà migliore.

Poveri anche i nostri amici del Sagittario. Secondo l’oroscopo, i nati sotto questo segno avranno un gennaio davvero difficile davanti a sé. Se il 2022 è stato positivo per molti aspetti, il 2023 si rivelerà un anno particolarmente complicato. Gennaio poi sarà il mese che vi darà più grattacapi.

Alcuni problemi professionali o cambi sul lavoro sconvolgeranno i vostri piani mandandovi in crisi. Voi, che siete sempre così razionali e organizzati, dovrete probabilmente fare i conti con colpi di scena inaspettati.

Le vostre competenze e la vostra professionalità potrebbero essere messe in discussione sul posto di lavoro. Litigi con il capo e colleghi potrebbero farvi sentire giù di morale e soprattutto demotivati. Non prendete decisioni affrettate. Riflettete prima di agire e soprattutto non fate mai il passo più lungo della gamba sia in amore e che sul lavoro.

Attenzione se qualcuno vi proporrà prestiti o aiuti finanziari. Non fidatevi! Guardatevi sempre le spalle. I nostri amici del Sagittario potrebbero poi riscontrare tensioni anche con il partner: l’equilibrio di coppia a gennaio sarà messo a dura prova. Non abbattetevi, la situazione migliorerà nei prossimi mesi.

L’ultimo segno sfortunato di gennaio è quello dei Pesci. Gli amici pesciolini si ritroveranno a dover combattere con tanti malintenzionati sul posto di lavoro che potrebbero fare di tutto per ostacolare il successo professionale.

I pesciolini hanno però un punto di riferimento fondamentale nella loro vita: la famiglia, sempre pronta a dare una mano, grande sostegno e appoggio. I progetti fatti nel 2022 potrebbero andare in fumo nel mese di gennaio. Ma non rinunciate ai vostri sogni! A partire da marzo, le stelle torneranno a sorridervi.