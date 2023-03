Caro bollette, occhio a questo elettrodomestico in casa: di notte spende il doppio

Caro bollette, che incubo! Attenzione se in casa hai questo elettrodomestico: se lo tieni acceso soprattutto di notte, consumerai il doppio. Ecco i suggerimenti degli esperti per salvaguardare il tuo portafoglio.

In un periodo così complicato come quello del caro bollette, il risparmio è essenziale. Attenzione dunque agli elettrodomestici! Se proprio questo ce l’hai acceso di notte, ti svuoterà il portafoglio e ti farà arrivare una bolletta salatissima a fine mese.

Caro bollette, gli italiani in ginocchio per colpa della crisi economica

Che la crisi economica sia presente in Italia da ormai più di due anni è un dato certo. A preoccupare però è soprattutto il fatto che dopo tutto questo tempo non si sia arrivati ancora ad una soluzione.

Sempre più famiglie italiane si trovano in ristrettezze economiche: fare la spesa è diventato un lusso, pagare la benzina un privilegio per pochi. E delle bollette ne vogliamo parlare?

Ogni mese si svuota il conto corrente e si riempiono invece le casse pubbliche con gli stipendi dei contribuenti. Insomma, più che vivere gli Italiani devono trovare un modo per sopravvivere.

Per quanto drammatica e difficoltosa sia la situazione, non si può comunque rinunciare ad andare avanti servendosi delle cose essenziali o acquistando beni di prima necessità, seppur a prezzi raddoppiati.

Se anche tu come tanti stai cercando di risparmiare, segui i consigli degli esperti e vedrai che il tuo portafoglio ti ringrazierà. La prima cosa che devi fare è tagliare le spese superflue facendo attenzione ad alcuni dettagli che forse fino ad ora ti sembravano superflui.

Inizia a tagliare i costi partendo dalla tua casa. Per ottenere un risparmio in bolletta, per esempio, la prima cosa che dovresti fare è accertarsi di tenere spento questo elettrodomestico di notte: sai che se lo mantieni in funzione, esso consuma il doppio?

Questo è l’elettrodomestico più energivoro: di notte consuma tantissimo

Se vuoi iniziare a risparmiare sulle bollette di casa, segui i consigli degli esperti e vedrai che non te ne pentirai. Anche tu ogni mese ti ritrovi con bollette super salate? Sappi che la maggior parte delle volte la colpa è degli elettrodomestici.

La soluzione ideale sarebbe quella di staccarli ma sappiamo che alcuni sono essenziali e restano per forza di cose sempre accesi. Pensiamo al frigorifero, di cui ovviamente non possiamo fare a meno.

C’è – però – un altro elettrodomestico particolarmente energivoro che se lo lasci in funzione di notte consuma il doppio. Sai a quale ci riferiamo? Ovviamente al forno a microonde!

Ebbene sì, anche se non è in funzione ma si trova in stand-by, il forno che tutti abbiamo sicuramente a casa, fa lievitare la tua bolletta a fine mese. Com’è possibile una situazione del genere?

Devi sapere che il solo fatto di lasciarli attaccati alla corrente è sufficiente a comportare un dispendio energetico che si traduce nel consumo di Kilowatt quali a loro volta si convertiranno in euro che peseranno come macigni sul tuo portafoglio.

Sai che esiste una definizione specifica per identificare questi consumi? Si parla dei cosiddetti “carichi fantasma”. Tutto ciò che abbiamo in corrente, anche se spento o non utilizzato al momento (pensiamo per esempio al televisore, al computer, alla lavatrice, al frullatore o al tostapane) comportano ugualmente un dispendio energetico.

Ti basta semplicemente notare per esempio la lucina accesa del forno a microonde o l’orologio attivo del tuo forno per renderti conto che, anche se non li stai utilizzando questi elettrodomestici, stai in realtà pagando i Kilowatt che essi producono in stand by.

Da oggi quindi presta particolare attenzione se non utilizzi gli elettrodomestici sopra menzionati: staccali dalla corrente, soprattutto di notte. Devi sapere infatti che nelle ore notturne essi possono consumare il doppio.

Questi elettrodomestici in stand by arrivano a generare addirittura 50 kW che corrispondono in media a €80 in più sulla bolletta per ogni famiglia media. Ci sono ovviamente dei suggerimenti che ti torneranno sicuramente utili.

Per esempio, gli esperti consigliano di leggere sempre il rapporto sull’etichettatura energetica così potrai sapere anche in stand-by quanti kW consumano i tuoi elettrodomestici.

Attiva poi il timer, strumento questo molto utile che ti consente di programmare lo spegnimento dell’elettrodomestico all’orario che preferisci. Durante la notte, poi, ricordati sempre di scollegare tutto ciò che non ti serve. Vedrai che con questi consigli la tua bolletta a fine mese non sarà poi così salata.