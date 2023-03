Grave infortunio per Sirigu, stagione finita per il portiere della Fiorentina

Salvatore Sirigu si è rotto il tendine d’Achille in allenamento, stagione finita per il 36enne: gli auguri di pronta guarigione da parte del Napoli.

Gravissimo infortunio per il portiere 36enne della Fiorentina Salvatore Sirigu. L’ex Napoli si è rotto il tendine d’Achille in allenamento, durante una partitella tra compagni. Le sue condizioni sono in fase di valutazione, ma rimane la gravità dell’infortunio considerata la rottura del tendine: stagione finita.

Salvatore Sirigu: grave infortunio al tendine d’Achille

La sosta per le nazionali nasconde sempre qualche brutta sorpresa dietro l’angolo; sono le squadre di club a tremare ogni qualvolta i propri calciatori partono per le nazionali, ma stavolta l’infortunio per Salvatore Sirigu è arrivato tra le mure amiche del campo d’allenamento. Un gravissimo infortunio per il portiere sardo in forza alla Fiorentina, arrivato durante la finestra di trasferimenti di gennaio.

Sirigu ha riportato, secondo quanto si apprende dal sito della Fiorentina, la rottura del tendine d’Achille nella giornata di oggi. Non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma la stagione dell’ex nazionale può considerarsi finita considerata la gravità dell’infortunio. Uno dei peggiori per uno sportivo, e anche purtroppo anche abbastanza comune tra i calciatori vista la sollecitazione – molto comune anche tra i cestisti.

Ancora più pesante la notizia se poi si tiene conto della carta di identità di Sirigu, classe 1987 alla sua 15esima stagione tra i professionisti. Difficile sarà recuperare anche per la prossima stagione, nonostante le sue prestazioni siano rimaste alte anche negli ultimi anni di carriera – come la vittoria agli Europei di Calcio nel 2021.

Sirigu, gli auguri da parte del Napoli sui social

Proprio dopo la vittoria degli Europei, arrivata da secondo del titolare Donnarumma, l’estremo difensore di origini sarde dopo quattro stagioni al Torino era passato al Genoa, retrocesso nella stagione 2021. Da lì il suo passaggio a Napoli, nell’estate del 2022, chiamato da Spalletti per ricoprire il ruolo di secondo di Meret.

Ma in questi primi sei mesi di stagione ai piedi del Vesuvio Sirigu non era mai riuscito a racimolare una presenza, decidendo a gennaio di passare alla Viola. A Firenze erano arrivate due presenze, una in campionato con la Cremonese e una in Uefa Conference League contro i portoghesi del Braga.

Anche il Napoli, nella giornata di oggi, ha voluto fare gli auguri di pronta guarigione al suo ex portiere – che non ha mai però esordito con la maglia azzurra – dedicandogli un post su Twitter: “Forza Salvatore non mollare, ci rivediamo presto in campo”.