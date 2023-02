Frigorifero, sbuca il trucco dell’asciugacapelli per dimezzare le bollette

Grazie ad un asciugacapelli possiamo dimezzare le bollette del nostro frigorifero. Ecco come procedere.

Negli ultimi mesi si è molto discusso riguardo la questione dell’aumento delle bollette della luce e del gas e in molti hanno cercato dei metodi per far si che si possa risparmiare sull’energia.

Sebbene ci sono stati dei bonus che sono stati emessi dal vecchio Governo Draghi, una tantum, che hanno visto l’aumento di qualche euro sulle pensioni a determinate categorie di cittadini, questi non sono stati sufficienti.

Frigorifero: ecco come risparmiare con un asciugacapelli

Gli euro in più, sono serviti per affrontare questa emergenza, ma col tempo anche gli alimenti sono diventati più cari e quindi c’è stato un ulteriore sperpero di denaro in un altro campo.

Qualche giorno fa, il Governo Meloni si è interrogato sulla questione e pare che a breve, ben il 30% del costo del gas verrà diminuito in modo che gli italiani possano fare un sospiro di sollievo.

Questo perché l’energia che si è consumata in questi mesi per riscaldarsi è stata molto elevata, dovuto anche dal fatto che abbiamo avuto e stiamo ancora avendo uno degli inverni più freddi degli ultimi 22 anni.

Pertanto, per non far diminuire le difese immunitarie e per non congelarsi, in molti hanno utilizzato stufe e termosifoni e quindi hanno dovuto in un modo o nell’altro trovare il modo di riscaldarsi.

Verso gli ultimi mesi del 2022, molti esercizi commerciali hanno abbassato la saracinesca, in quanto già erano stati colpiti duramente dal periodo post lockdown e tutte le limitazioni poste nei mesi a seguire.

Poi, con l’aumento dei costi dell’energia, alcuni di essi hanno deciso di abbandonare l’attività in quanto non avrebbero sostenuto i costi specie per alcuni esercizi che vedevano l’uso di frigoriferi.

Il metodo a cui pochi avevano pensato

Molti supermercati, ad esempio, hanno dovuto abbassare i gradi di questi perché non possono spegnerli in quanto perderebbero tutti gli articoli che sono al loro interno e il danno sarebbe maggiore.

Anche nelle nostre case, spesso, si consuma tantissimo in energia elettrica per via del nostro frigorifero che viene spesso aperto e chiuso e molte volte per distrazione non viene mai chiuso in modo definitivo.

Questo perché ci sono delle guarnizioni che non funzionano come devono e che perdono dell’acqua e quindi tendono a far rimanere in funzione il nostro frigo come se fosse perennemente con le ante spalancate.

Per evitare che questo accada bisogna prendere un foglio di carta assorbente e capire se il problema deriva da queste e in questo caso dopo essersi accertati che il motivo sia dovuto ad una perdita di acqua agire con un asciugacapelli.

Azionandolo e tenendolo a distanza di qualche centimetro, l’aria calda tenderà ad asciugare l’acqua all’interno e a far aderire in maniera migliore la guarnizione all’anta evitando che il nostro frigo non si chiuda perfettamente.

In questo modo, vedremo come, a distanza di tempo avremo risparmiato tantissimo in bolletta per via del fatto che tenendo perfettamente chiuso il frigo, si sarà sprecata meno energia elettrica.