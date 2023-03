Francia, scontri tra manifestanti e polizia a Saint-Soline: cinque feriti

I Black Bloc presenti tra i manifestanti nella giornata di oggi si sono scontrati con la polizia: cinque persone ferite, una grave all’occhio.

La protesta si è spostata anche al bacino idrico in costruzione della Deux-Sevres, a Sainte-Soline. Migliaia di manifestanti hanno protestato contro il governo e il progetto del bacino idrico – deciso da una cooperativa di agricoltori – tra cui anche tanti Black Bloc che sono arrivati allo scontro con la polizia. Oggetti contro gli agenti, che hanno risposto con i gas lacrimogeni.

Decimo giorno di proteste in Francia

E’ il decimo giorno di manifestazioni in Francia, sono milioni adesso le persone scese in piazza a protestare contro il governo. E’ stata la decisione di ritoccare l’età delle pensioni da parte della prima ministra Élisabeth Borne a scatenare le proteste a Parigi, con tantissime persone riversantesi per strada adesso non solo nella capitale, contro la mossa del governo e la riforma che ha portato l’età della pensione da 62 a 64 anni.

Nella giornata di ieri, secondo quanto riferito dai sindacati, sarebbero state 800mila le persone in piazza, più di 3 milioni in totale in meno di due settimane. Ma proprio nelle ultime ore pare che insieme a tanti lavoratori, iscritti ai sindacati, pompieri, e gente comune, abbiano raggiunto i manifestanti anche alcune frange di organizzazioni più violente.

Già ieri infatti i Black Bloc, secondo quanto riportato dalla cronaca locale, si sarebbero intrufolati tra i manifestanti approfittando dei disordini – cassonetti bruciati, ristoranti messi a soqquadro e negozi distrutti – arrivando allo scontro con le forze dell’ordine. Nella giornata di oggi le proteste si sono spostante a Sainte-Soline, al bacino idrico in costruzione.

Anche i Balck Bloc alla manifestazione al bacino idrico di Sainte-Soline

E ancora una volta i Black Bloc si sono resi protagonisti durante la manifestazione, non autorizzata, andata in scena a Sainte-Soline, il bacino idrico di Deux-Sevres. Il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e dal governo ha subito già nelle scorse settimane diverse critiche, e in scia con le proteste causate dalla riforma pensioni, le manifestazioni hanno raggiunto anche Sainte-Soline.

Un corte, al quale nella tarda mattinata di oggi pare fossero presenti circa 6mila manifestanti – numeri riportati dalla prefettura – tra associazioni ambientaliste e dimostranti. Gli organizzatori hanno invece parlato di 25mila persone, mentre alcuni – tra cui tanti Black Bloc – sono arrivati allo scontro con la polizia lanciando molotov, pietre e fuochi d’artificio.

La stampa ha riportato di almeno tre veicoli della polizia dati alle fiamme, mentre cinque manifestanti sarebbero rimasti feriti, di cui uno grave a un occhio. Anche un fotografo avrebbe riportato ferite, non gravi.