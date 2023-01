Carnevale 2023, le date delle vacanze a scuola regione per regione

La scuola è ricominciata da qualche settimana, dopo la pausa per le feste di Natale, e già si è proiettati verso il Carnevale, che cadrà il prossimo 21 febbraio. Ma ogni Regione, per la chiusura delle scuole, agirà autonomamente.

C’è un calendario apposito, da Regione a regione, per capire in quali giorni, a cavallo del Martedì grasso, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse.

Carnevale: chiudono le scuole

È la festa più amata da grandi e piccini ma, molto spesso, è anche simbolo di chiasso e scherzo, non sempre rispettato da tutti. Per questo motivo, e solo in parte per permettere i festeggiamenti, ma più che altro per l’incolumità di bambini e ragazzi da eventuali scherzi di cattivo gusto, ogni singola regione ha scelto, in modo autonomo, se chiudere o meno le scuole, in prossimità del Carnevale.

Carnevale che, quest’anno, cade il 21 febbraio. Un piccolo e breve periodo di vacanza per i ragazzi delle scuole. Ma teniamo a precisare, non sarà così in tutte le regioni. Non tutti gli uffici scolastici regionali hanno scelto di far chiudere le scuole in prossimità del Carnevale.

Un periodo di festa che va dal giovedì grasso, ovvero il 16 febbraio, fino al giorno di Carnevale, il 21 febbraio, almeno per quel che riguarda questo 2023. Le regioni che hanno deciso di chiudere le scuole, attueranno solo una sospensione della didattica, mentre gli uffici e le segreterie saranno regolarmente aperti.

Ogni Regione ha scelto autonomamente i giorni di sospensione delle attività didattiche

Come dicevamo, ogni regione ha scelto di muoversi in modo autonomo e, non tutte, chiuderanno a cavallo di Carnevale. Vediamo insieme come si sono mosse:

La regione Campania chiude le scuole soltanto il 20 ed il 21 febbraio;

chiude le scuole soltanto il 20 ed il 21 febbraio; Il Friuli Venezia Giulia , dal 20 al 22 febbraio;

, dal 20 al 22 febbraio; Il Piemonte sceglie gli stessi giorni di chiusura della Campania, il 20 e il 21 febbraio;

sceglie gli stessi giorni di chiusura della Campania, il 20 e il 21 febbraio; Stessi giorni di chiusura anche in Basilicata ed Abruzzo , 20 e 21 febbraio;

ed , 20 e 21 febbraio; La regione Molise , invece, chiuderà il 22 febbraio, mercoledì delle ceneri;

, invece, chiuderà il 22 febbraio, mercoledì delle ceneri; Valle D’Aosta e Veneto seguiranno, anch’esse, il calendario di chiusura del Friuli: dal 20 al 22 febbraio;

e seguiranno, anch’esse, il calendario di chiusura del Friuli: dal 20 al 22 febbraio; La provincia autonoma di Bolzano chiuderà le scuole dal 20 al 26 febbraio;

chiuderà le scuole dal 20 al 26 febbraio; Quella di Trento , invece, solo il 20 e il 21 febbraio;

, invece, solo il 20 e il 21 febbraio; In Sardegna , scuole chiuse il 21 febbraio;

, scuole chiuse il 21 febbraio; In Lombardia, che segue il rito Ambrosiano, le scuole saranno chiuse il 24 ed il 25 febbraio.

Per le restanti regioni, invece (Lazio, Liguria, Sicilia, Umbria, Toscana, Marche, Calabria, Emilia Romagna e Puglia) non ci saranno giorni di sospensione di attività didattica in prossimità o in occasione del Carnevale.

Come si può vedere da calendario appena citato, la maggior parte delle Regione ha optato per la chiusura dei soli giorni a cavallo di Carnevale o, soltanto, per il Carnevale stesso (21 febbraio). Ciò in base alla regola dei giorni minimi di lezione da garantire annualmente per tutti.

Da un lato, un momento di festa che piace soprattutto ai più piccoli. Ma dall’altro, la necessità comunque, di fare un calcolo, e garantire i giorni di scuola, senza sottrarre nulla ai ragazzi.