Bonus 1900 euro per queste donne, basta avere questo requisito: come ottenerlo

1900 euro di bonus donne per questa categoria che risponde ad un solo unico requisito:si ottiene in questo modo specifico.

Ci sono non pochi bonus che possono far fronte ad esigenze differenti che possono avere i cittadini italiani. Facendo un piccolo passo indietro, tutti gli aiuti e i bonus sono stati studiati dall’ex Governo Renzi al fine di poter abbracciare diverse categorie di persone e accontentarle in ogni modo possibile. Dalla pandemia alla crisi, tutti gli aiuti da parte del Governo sono stati importantissimi e da prendere al volo. Questo è un nuovo bonus per le donne da 1.900 euro: di che cosa si tratta? Basta un solo requisito.

Comunicato INPS, assegni e bonus

Ci sono ottime novità da parte dell’INPS che andrà man mano ad erogare bonus e aiuti alle famiglie, così da poter abbracciare ogni tipo di necessità e richiesta. Stiamo parlando di alcuni bonus che andranno ad abbracciare differenti tipologie di persone come anche le donne vedove.

Una nota che non ha lasciato indifferenti, proprio perché si parla di un plus per una categoria in particolare che risponde ad un ISEE in particolare. Focus della richiesta sono sicuramente le donne vedove, ma questo è un bonus che può essere abbracciato anche da chi ha un figlio con una disabilità con una cifra che arriva sino a 15.476 euro.

È proprio il caso di affermare che in questa circostanza, il Governo e l’INPS hanno voluto studiare una manovra ad hoc, con strumenti che possono essere decisivi per una categoria in particolare. Se si parla di un bonus vedove, si mette l’accento su quelle che sono delle necessità quando una cosa del genere accade da un momento all’altro.

Come ottenere il bonus da 1.900 euro?

Le donne vedove – ma anche genitori single – ha come base un mensile di 145,14 euro che vengono erogati per ben 12+1 mensilità arrivando a 1.900 euro in un anno solare completo.

Sul sito ufficiale dell’INPS si possono trovare tutte quante le indicazioni e i requisiti per la richiesta. Il sussidio deve essere richiesto entro e non oltre 45 giorni dalle date che sono state pubblicate direttamente dal sito INPS.

Riepilogando sono 145,14 euro per 13 mensilità che possono essere richiesti direttamente presso il CAF di competenza oppure al Comune di Residenza all’Ufficio Preposto. Chi di dovere risponderà alla domanda entro pochi giorni, con controlli incrociati al fine di poter erogare i soldi il prima possibile.

Non solo, sul sito ufficiale dell’INPS ci sono delle domande e risposta che possono fare al caso di questa particolarità. Le donne vedove troveranno informazioni e requisiti da rispettare, ottenendo così un bonus di 1.900 euro direttamente.

Ovviamente, sarà compito dell’INPS controllare tutti i dati e anche le date con incrocio diretto al fine di poter erogare il bonus correttamente.