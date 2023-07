Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Brasile dal 2024

È stato reso ufficiale l’arrivo di Carlo Ancellotti al Brasile, il famoso allenatore italiano guiderà la nazione brasiliana a partire dal 2024 dopo che avrà ultimato il suo incarico con il Real Madrid.

Carlo Ancellotti ha vinto una serie di scudetti nazionali con le varie squadre che ha guidato negli anni, e ha anche vinto due volte la Champions League con il Real Madrid e altre due volte con il Milan.

È arrivato l’annuncio ufficiale che dal 2024 Carlo Ancellotti sarà l’allenatore del Brasile

È arrivato ufficialmente l’annuncio Carlo Ancellotti si prepara a diventare il nuovo allenatore del Brasile a partire dal 2024. La conferma del suo nuovo incarico è arrivata da Ednaldo Rodrigues, presidente della Confederazione Calcistica Brasiliana, e riportata poi da Cnn Brasil.

Carlo Ancellotti è attualmente impegnato come tecnico nel club spagnolo del Real Madrid ma il suo contratto è in scadenza, infatti il contratto di Ancellotti si concluderà alla fine del 2023 lasciandolo libero dal 2024 anno in cui passerà alla nazionale brasiliana.

Sarà perciò il futuro ct del Brasile per la Coppa America che avrà inizio nell’estate 2024 e si terrà sul suolo degli Stati Uniti d’America. Finché non arriverà Ancellotti a guidare la nazione brasiliana, alla sua guida ci sarà Fernando Diniz.

Carlo Ancellotti ha sicuramente una storia nel calcio italiano e mondiale non indifferente, oltre ad aver allenato il Real Madrid, incarico ancora in corso, è anche stato l’allenatore del Milan e del Chelsea ma anche del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain, una carriera da invidiare la sua.

Ancellotti è pronto a segnare un nuovo record sarà il primo allenatore straniero a guidare la nazionale brasiliano dopo quasi sessant’anni dall’ultimo. L’ultimo allenatore straniero che guidò il Brasile per un’unica partita che si disputo nel 1965 fu Filpo Nunez di origini argentine.

Ancellotti alla soglia dei 64 anni si prepara ad un nuovo incarico in cui sicuramente punterà a vincere. Durante la sua carriera da allenatore ha portato il Milan ha vincere due volte le Champions League e altre due volte ha raggiunto questo risultato con il Real Madrid.

Non sono state le sue uniche vittorie ha infatti vinto diversi scudetti nazionali con il Chelsea in Inghilterra, con il Bayer Monaco in Germania, con il Paris Saint-Germain in Francia e con il Real Madrid in Spagna, per finire con il Milan in Italia.

Il passaggio da Fernando Diniz a Carlo Ancellotti

La nazionale del Brasile nei mondiali dello scorso anno è stata allenata da Tite che ha poi deciso di dimettersi dal suo ruolo quando la squadra è stata eliminata ai quarti di finale durante la partita contro la Croazia.

Da quel momento in poi le redini della squadra sono passate in mano a Ramon Menezes. La CBF, Federcalcio brasiliana, aveva annunciato che a guidare il Brasile nel 2024 sarebbe stato Fernando Diniz, ma non sarà così.

Fernando Diniz guiderà la squadra nelle sei partite che verranno disputate quest’anno e che permetteranno di qualificarsi per i mondiali del 2026, e guiderà la squadra contro l’Argentina e l’Uruguay.

Le qualificazioni del Brasile avranno inizio a settembre con una partita giocata in casa contro la Bolivia e poi andrà in trasferta contro il Perù. Però da Gennaio 2024 tutta un’altra storia perché a guidare la nazionale brasiliana sarà Carlo Ancellotti.