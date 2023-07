Mai accovacciarsi sul WC senza appoggiarsi: lo fai ma i danni sono insospettabili

Se lo fai anche tu sappi che stai mettendo in pericolo la tua salute: mai accovacciarsi sul WC senza appoggiarsi. Ecco che cosa dice la scienza.

Sarà capitato anche a te di dover utilizzare per emergenza i bagni pubblici e senza dubbio ti sarai accovacciata sul WC per evitare di toccarlo. Sappi che ogni volta che lo fai metti a rischio la tua salute. Ecco perché.

Mai accovacciarsi sul WC senza appoggiarsi

Tutti ci siamo ritrovati almeno una volta nella nostra vita a dover utilizzare per emergenza i bagni pubblici. Fin da piccoli, soprattutto alle bambine, viene insegnato a non appoggiarsi mai sul WC ma a mantenere sempre una posizione quasi innaturale, quella di accovacciamento.

Siamo cresciuti tutti con l’idea, più che giusta, che il bagno sia il luogo per eccellenza in cui proliferano batteri e germi e pertanto la stanza che più di tutte necessita di una disinfezione accurata.

Nelle nostre case, sicuramente dedichiamo tante ore alla pulizia dei sanitari e alla loro detersione ma nei luoghi pubblici, frequentati da tante persone, garantire la pulizia è praticamente impossibile.

Se anche tu ancora oggi non ti siedi sul WC temendo di contrarre malattie, sappi che stai mettendo a rischio la tua salute: mai accovacciarsi sul WC senza appoggiarsi. Lo dice la scienza.

Cosa dice la scienza

È davvero raro trovare bagni pubblici puliti e disinfettati, ragion per cui le donne evitano di toccare i sanitari e in caso di emergenza, adottano la cosiddetta posizione di accovacciamento.

Secondo la scienza, non potrebbe esserci abitudine più sbagliata di questa. Scopriamo il perché. Senza dubbio i bagni, se non puliti e disinfettati alla perfezione, sono il luogo perfetto in cui i germi e batteri proliferano.

Eppure, secondo alcuni microbiologi, la trasmissione dei batteri non avviene per contatto superficiale. Più rischi si configurano invece se ci accovacciamo sul WC senza appoggiarci.

Per quale ragione? La risposta è presto data: è altissima la percentuale di contrarre infezioni alle vie urinarie a causa della scarsa igiene presente nei bagni pubblici ma soprattutto perché in quella posizione non siamo in grado di svuotare completamente la vescica che dunque va incontro a dolorose e fastidiose infiammazioni.

Con la posizione dell’accovacciamento, cambiano in realtà i meccanismi della minzione. Questo è quanto hanno dimostrato alcune ricerche condotte nel 2020.

Stephanie Bobinger, scienziata del Wexner Medical Center in Ohio, ha spiegato perfettamente come la scorretta minzione può causare disfunzione del pavimento pelvico impedendo la completa espulsione dell’urina mantenendo una posizione che non è normale per il corpo umano.

A risentirne poi anche le articolazioni delle ginocchia che potrebbero finire per cedere sotto il peso del corpo. Qual è dunque la soluzione? La dottoressa spiega che i microrganismi patogeni sopravvivono solo per pochi secondi a contatto con qualsiasi superficie, WC compreso, per cui il rischio di contrarre un’infezione urinaria è davvero basso, pertanto puoi tranquillamente poggiarti sul WC.

Ovviamente, è necessario sempre mettere in atto norme igieniche basilari come disinfettarsi le mani prima e dopo aver utilizzato i sanitari presenti in luoghi pubblici ed evitare che indumenti intimi come gli slip possano toccare il water.

Germi e batteri: ecco dove proliferano di più

Se seguirai anche tu queste semplici regole non avrai sicuramente problemi. Se credi che i bagni pubblici siano i luoghi in cui più facilmente è possibile contrarre infezioni, ti stai sbagliando.

C’è un oggetto che utilizzi anche tu a casa e che più di tutti è fonte di germi e batteri e no, non stiamo parlando dello scopino bensì della spugna! Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Microbiology, una semplice spugna che utilizziamo per lavarci durante la doccia può contenere fino a 300.000 batteri che proliferano perché tenuti nell’ambiente umido e caldo delle docce.

Germi e batteri restano intrappolati all’interno della spugna causando il più delle volte malattie ed infezioni cutanee. Per quanto riguarda invece i sanitari, è necessario certamente procedere, soprattutto a casa, con una detersione e una disinfezione quotidiana e accurata.

Nei luoghi pubblici invece basta sola prestare attenzione mettendo in pratica le norme igieniche di cui abbiamo parlato poco sopra. Dunque, se anche tu fino ad ora ti sei sempre accovacciata sul WC senza appoggiarti, non hai fatto altro che mettere a rischio la tua salute.

Adesso che però sei consapevole che ci sono più problemi a mantenere la posizione dell’accovacciamento piuttosto che ad appoggiarsi sul WC, puoi cambiare le tue abitudini.

Sei proprio non ti senti tranquilla ad utilizzare i sanitari presenti nei luoghi pubblici puoi ricorrere ad alcuni escamotage. In commercio esistono dei copri sedili realizzati appositamente per essere utilizzati nei bagni chimici o pubblici. Acquistandoli potrai appoggiarti tranquillamente sul WC senza correre il rischio di contrarre infezioni urinarie e tranquillizzando al contempo anche la tua mente.