Mahmood e il dramma mai raccontato prima: “Avevo perso tutto”. In una recente intervista il celebre artista si è aperto parlando anche del suo momento più difficile che ha dovuto superare.

Nella vita di tutti gli artisti si alternano momenti esaltanti e di successo ad altri meno felici che arrivano all’improvviso e che spesso cambiano tutti gli scenari in un colpo solo. E’ in sintesi quello che ha raccontato Mahmood in una lunga intervista concessa in esclusiva a Vanity Fair. Il cantautore sta vivendo un momento magico della sua carriera, piena di record personali.

Infatti per lui non solo ci sono stati i concerti nei club di tutta Europa a certificare il suo successo con 17 date sold out in 10 paesi, ma anche il record che sta ottenendo il disco “Nei letti degli altri” con il Disco di Platino e il singolo Personale cantato con Geolier che è Disco D’Oro. Insomma, un gran bel periodo per lui.

Le parole di Mahmood spiazzano i fan: “Un vero dramma”

Nel corso dell’intervista Mahmood si è aperto a tanti temi, parlando della sua infanzia arrivando anche al rapporto con la madre e le sue origini sarde. Proprio quest’isola per lui rappresenta un porto nel quale rifugiarsi nei momento più intimi, anche se va spesso a trovare la sua famiglia soprattutto nei periodi di vacanza in estate. Un luogo importante per lui perché gli permette di tornare indietro nel tempo.

Ma il momento saliente del suo racconto è arrivato con la domanda molto personale, che gli ha permesso di parlare del periodo più difficile che si è trovato a vivere. Mahmood ha risposto che senza dubbio si tratta dell’incendio (agosto 2021) dove è andato in fiamme il suo appartamento che si trovava nella Torre dei Moro a Milano, un episodio che lo ha portato a dover scappare in strada appena si era reso conto che le fiamme stavano per distruggere tutto.

Il cantante ha affermato che in quel preciso istante ha scoperto cosa significa la fine vedendo che si sta perdendo tutto quello che si ha perché ti viene portato via. Un dramma che si porta ancora dentro a distanza di anni. Ma proprio quel preciso istante per Mahmood ha rappresentato un punto di ripartenza, da zero, per fare tabula rasa e ricominciare la sua scalata. Che è stata sicuramente trionfale considerando quello che è accaduto dopo (qui potete scoprire il destino di donna Imma Polese e del suo Castello delle Cerimonie).

Il momento più bello per Mahmood

Nella stessa intervista Mahmood ha voluto confessare anche quale è stato il momento più bello che ha trascorso negli ultimi tempi. Il cantante ha confessato che è accaduto di recente di andare allo stadio insieme a sua madre, che come lui è lontanissima dal mondo del calcio. I due però si sono divertiti anche se hanno portato un po’ male alla Roma che alla fine ha perso quella partita.