California: forte ondata di maltempo, fiumi di fango minacciano Montecito

Il maltempo non si rassegna ad abbandonare gli Stati Uniti. Dopo le copiose nevicate, è la volta delle abbondanti piogge che stanno flagellando alcune zone del Paese, a partire dalla California.

Sono quasi 120mila le persone che, proprio in California, sono senza corrente elettrica. Ed è stato evacuato anche una famosa cittadina.

California: maltempo che non si arresta

Piogge e venti stanno sferzando, ora, gli Stati Uniti. La California è lo stato fra i più colpiti dell’intero Paese, tanto che nel giro di soli 10 giorni, sono morte (proprio a causa del maltempo) ben dodici persone. Un bilancio drammatico che, purtroppo, va a sommarsi a quello dell’ondata di neve e freddo che si è abbattuta sull’intero stato americano nel pieno delle vacanze di Natale.

Forti piogge e venti che stanno colpendo le zone, tanto da dover costringere le Forze dell’ordine ad evacuare anche alcune cittadine ed alcuni paesi. Fra questi la cittadina di Montecito, nota ai più per i suoi “illustri” abitanti, fra i quali anche i reali inglesi Harry e Meghan.

Un’ondata di maltempo che non ha risparmiato nulla e che in sole 24 ore, ha visto cadere più di 20 cm di pioggia, portando così il rischio frane ad un livello molto elevato. La cittadina di Montecito, dove vivono non solo Harry e Meghan, ma anche Oprah Winfrey (star della tv americana) e Jennifer Aniston è stata evacuata in via precauzionale.

In tutto lo stato della California, invece, sono quasi 120 mila le persone che non hanno più accesso all’energia elettrica a causa del tranciamento dei cavi, in alcuni casi spezzati e portati via dal vento forte. Ma le condizioni meteo non accennano a migliorare, tanto che il Governatore locale ha annunciato che le prossime 48 ore saranno ancora più violente e brutali delle precedenti.

Sarà la giornata di domani quella maggiormente a rischio, dove è stata emessa, anche, un’allerta inondazioni anche per la città di Los Angeles, per San Bernardino e Orange County. Un’ondata di maltempo che si trascina dal periodo delle vacanze Natalizie che ha visto prima arrivare la copiosa neve ed, ora, la pioggia.

Pericolo alle nella cittadina dei vip di Montecito

Non solo mancanza di energia elettrica, ma anche problema riscaldamento. Secondo i dati di “PowerOutage.us”, sono quasi 560mila le abitazioni, oltre che al buio anche senza riscaldamento. Solo nello scorso fine settimana erano morte 6 persone, una di queste era un bambino, morto schiacciato da un albero caduto sulla roulotte dove abitava.

A preoccupare, ora, sono anche i fiumi di fango che si sono venuti a creare proprio a causa delle piogge insistenti. E la cittadina di Montecito, che citavamo prima, è una delle più in allerta. Il presidente Biden ha dichiarato lo stato di emergenza per queste zone dello stato.

Il bilancio delle vittime, purtroppo, si aggiorna di ora in ora ed è passato da 12 a 14 vittime in questi ultimi giorni. Il National Weather Service ha riportato tassi di pioggia 2,5 cm all’ora e saranno forti i temporali che si abbatteranno nella notte proprio sulla cittadina di Montecito.

Una situazione che mette tutti in allarme.