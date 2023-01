Chanel Totti e Noemi Bocchi, lo sgarbo a mamma Ilary: il dettaglio notato da tutti

By

Chanel Totti e Noemi Bocchi: alleate contro Ilary Blasi? La frecciatina non passa inosservata. Ecco il dettaglio notato da tutti. Cosa avrà combinato questa volta la famosa figlia d’arte con la pariolina?

Di Chanel Totti ultimamente se ne è parlato tanto, di Noemi Bocchi poi ancora di più. Ma l’ultimo sgarbo che le due biondine hanno fatto a mamma Ilary è davvero un colpo al cuore per la conduttrice.

Chanel e Noemi, nemiche-amiche?

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di Chanel Totti. La figlia quindicenne di Ilary e Francesco è diventata regina dei social e dopo la separazione clamorosa dei famosi genitori, è sbocciata, conquistando una popolarità che in realtà non aveva mai avuto.

Sempre nell’anonimato per volere della famiglia che ha agito nell’interesse e nella tutela dei figli, oggi Chanel Totti non dipende più dai genitori, almeno per quanto riguarda la gestione dei social.

Sicuramente, la bella biondina che tanto somiglia a mamma Ilary, ha vissuto un periodo turbolento. La separazione di genitori ha spezzato indubbiamente il suo cuore ma la quindicenne, come i fratelli, ha dovuto accettare le decisioni di Totti e della Blasi che oggi hanno ricominciato entrambi una nuova vita.

Sembra proprio che Chanel abbia deciso di allearsi però con Noemi Bocchi, la nuova compagna del calciatore. Avete visto l’ultimo sgarbo fatto alla conduttrice Mediaset? Ecco quel dettaglio notato da tutti.

Lo sgarbo a Ilary: il dettaglio che non sfugge

Chanel Totti e Noemi Bocchi, amiche-nemiche? Sembra che le due oggi siano complici più che mai. Le belle biondine si trovano attualmente a Miami, insieme a Francesco Totti, Cristian, Isabel e pare anche ai due figli della famosa flower designer parolina.

Una vacanza invernale che ancora non si è conclusa quella della famiglia allargata Totti-Bocchi che ha scelto una meta calda per trascorrere il periodo immediatamente successivo alle festività.

Diversi gli scatti che hanno immortalato Noemi in compagnia del Pupone. Chanel invece ha provveduto da sola, senza aspettare i paparazzi. La quindicenne di casa Totti-Blasi ha pubblicato in autonomia foto che la ritraggono in bikini, splendida e in forma, tanto somigliante a mamma Ilary.

A proposito della famosa conduttrice Mediaset, proprio nei suoi confronti la figlia ha compiuto un passo falso. Avete visto che cosa ha combinato la bella Chanel? Ecco quel dettaglio notato da tutti e che non è passato inosservato.

Solo qualche ora fa, Francesco Totti ha pubblicato sul suo profilo Instagram, una storia che lo vedeva in compagnia dei suoi tre figli, gli amori della sua vita come lui li ha definiti. Nell’immagine c’erano per l’appunto Chanel, Cristian e la piccola Isabel stretta tra le braccia del suo papà.

Chi avrà mai scattato la fotografia? Ovviamente Noemi Bocchi! A differenza però di Cristian, che ha ricondiviso l’immagine sul suo profilo Instagram, la quale sicuramente sarà stata vista da Ilary, Chanel ha deciso al contrario di non ripubblicare lo scatto.

Per quale ragione? Secondo molti internauti, la figlia d’arte avrebbe deciso di porre le distanze da mamma Ilary evitando di pubblicare immagini che possano essere da lei viste. D’altronde, la conduttrice ora è impegnata a occuparsi del suo nuovo amore Bastian con il quale ha trascorso le festività natalizie.

Tanti credono che la quindicenne sia arrabbiata con la mamma per aver messo in disparte lei e i fratelli per pensare a sé stessa e al suo nuovo compagno. Questo gesto di Chanel ha fatto parlare tanto: madre e figlia sono ai ferri corti?

Nel frattempo, il rapporto tra Chanel e Noemi sembra invece inaspettatamente solido. Le due paiono andare d’amore e d’accordo. In tutto questo, mamma Ilary continua a tacere. La sua vacanza a Bangkok per essere giunta al termine.

La conduttrice ha pubblicato il suo ultimo scatto tre giorni fa e per il momento ancora nessuna Instagram story. Sarà di ritorno nella Capitale, pronta ad iniziare il suo anno lavorativo?