Bucce di arancia, se le metti nell’alcol una volta poi lo fai sempre

Cosa realizzare con bucce di arancia e alcol, un mix vincente che riesce a risolvere un problema comune in casa. Realizza l’insetticida all’arancia e spariranno gli insetti.

Vi sveliamo una ricetta favolosa, che vi aiuterà a combattere la presenza di alcuni ospiti indesiderati. Si tratta di una miscela davvero facile da preparare ed economica, che vi porterà a risparmiare una montagna di soldi.

Bucce di arancia, tutti gli usi in casa

Molto spesso, quando consumiamo gli agrumi tendiamo a gettare le bucce. Non c’è cosa più sbagliata, perché possono essere riutilizzate facilmente. Dovete sapere, ad esempio, che le bucce di arancia sono perfette per realizzare la marmellata di arance.

E poi ancora sono ottime per profumare la casa e gli ambienti. Vi basterà incendiarne una piccola parte per emanare nella vostra abitazione un profumo che difficilmente dimenticherete.

Dopo averle fatte essiccare, potete anche metterle dentro ai cassetti e agli armadi, per mantenere a lungo la profumazione dei vostri vestiti. Ma non tutti sanno che le bucce di arancia possono essere utilizzate per altri rimedi.

In particolare, c’è un problema comune in casa che può farci letteralmente impazzire e indurci ad acquistare prodotti molto costosi. Stiamo parlando della presenza degli insetti, che può iniziare a essere insistente in primavera e in estate.

Proprio per questo oggi abbiamo pensato di svelarvi una ricetta incredibile che vi aiuterà, in particolare, a liberarvi delle zanzare. Prepararla è davvero semplicissimo e non vi costerà assolutamente la quantità di denaro che fino a ora avevate speso per il suo equivalente commerciale.

Un’insetticida all’arancia davvero efficace

Per realizzare questo incredibile ed efficace insetticida all’arancia, non dovete fare altro che procurarvi questi frutti e altri ingredienti che potete facilmente reperire all’interno della vostra dispensa di casa. Ricavate due bucce e tritatele. Poi immergetele in circa 100 millilitri di alcool a 70°c.

A quel punto, aggiungete 50 millilitri di aceto e 1 cucchiaio di detersivo. Infine, versate 200 millilitri di acqua. Procedete mescolando il mix e lasciate riposare l’insetticida all’arancia all’interno di un recipiente coperto per circa 2 ore.

A quel punto la miscela sarà pronta per essere utilizzata e non dovrete fare altro che inserirla all’interno di una boccetta spray. Spruzzate il liquido ovunque riteniate che possa rivelarsi efficace contro gli insetti, in particolare contro le zanzare.

Vi raccomandiamo di spruzzarla più volte, tutti i giorni soprattutto in estate e nelle aree che stanno a contatto con le finestre e le porte, che possono essere facilmente invase da questi fastidiosissimi insetti. Anche il bagno e la cucina, essendo aree umide, sono soggette ad accogliere insetti.

Dovete sapere, che questa miscela viene usata anche per prevenire l’invasione degli insetti, quindi vi consigliamo di spruzzarla anche dove al momento non notate ci siano. Si tratta di una soluzione davvero efficace ed economica, che vi aiuterà a risparmiare una montagna di soldi.

Potete dimenticarvi di acquistare costosi insetticidi, spesso dannosi per voi e per l’ambiente. Con l’insetticida all’arancia riuscirete a rispettare il pianeta e allo stesso tempo ad allontanare tutti quei fastidiosi insetti che prima invadevano la vostra casa.