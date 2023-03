Metti questo in cucina: allontana mosche, zanzare e qualsiasi altro insetto

Un solo metodo per eliminare ogni tipo di insetto, dalle mosche sino alle zanzare che andranno via velocemente.

La parola insetto mette tutti in allarme, ce ne sono tantissimi nel mondo e ognuno con caratteristiche differenti. I repellenti che oggi ci sono sul mercato sono in spray, ricchi di agenti chimici e conservanti che possono inquinare e – al tempo stesso – far male alla salute. I consigli della nonna portano sempre ad una soluzione per ogni tipo di problematica, con un qualcosa di naturale che si mette in cucina e fa scappare le mosche, le zanzare e ogni tipo di insetto che prova ad entrare.

Insetto, da cosa viene attirato in casa?

Ogni insetto presente sulla Terra ha delle caratteristiche differenti, ma tutti sono attratti da qualcosa in particolare che si trova dentro le case. Le zanzare cercano il sangue per nutrirsi, mentre le mosche e gli altri insetti del cibo facile per poi depositare le uova in vari angoli della casa.

Sono ghiotti di dolci, zuccheri e anche sostanze fermentate sino agli sciroppi. Non disegnano comunque le briciole di pane oppure dei pezzetti di cibo sulla tovaglia oppure prelevati dai piatti sporchi dentro il lavabo.

Il metodo migliore per contrastare il loro arrivo è di tenere una casa pulita, non lasciare in giro residui di cibo e chiudere le confezioni. Per le zanzare è più difficile, ma in ogni caso il consiglio è quello di usare dei soli repellenti naturali.

Nel rispetto della natura e per non spendere soldi, i repellenti fatti in casa con ingredienti naturali sono ottimi per allontanare gli insetti al fine che non possano più tornare. Si gioca con un mix di odori e di sapori, a loro non graditi, così che non gli venga in mente di depositare le uova in cucina o negli altri ambienti casalinghi.

Repellente naturale per allontanare gli insetti, dalle mosche alle zanzare

Come accennato, meglio usare i metodi della nonna con ingredienti naturali economici e non inquinanti. In questo caso, si usa l’aceto di riso un ottimo prodotto che contrasta l’arrivo degli insetti in casa (e in ogni stagione dell’anno).

Per preparare questo repellente, basterà tagliare una bottiglia di plastica sulla parte superiore per poi capovolgerla così da creare una sorta di imbuto. Subito dopo versare un cucchiaio di aceto di riso al suo interno.

Per potenziare il suo effetto repellente, meglio versare anche un misurino di detersivo per i piatti e poi mescolare sino a quando non si crea una sostanza omogenea. L’odore sprigionato è gradevole all’essere umano, mentre per ogni tipo di insetto è sgradevole quasi insopportabile.

Mosche e zanzare spariranno e non si faranno più vedere in circolazione. In alternativa all’aceto di riso si può optare per l’aceto di vino bianco, anch’esso caratterizzato da un odore acre e acido.

Una raccomandazione: tenere il contenitore in un luogo sicuro, lontano dalla curiosità dei bambini e degli amici a quattro zampe.