Bari, lo accoltellano per vendetta dopo una lite: muore un 29enne

By

Un uomo è stato ucciso a coltellate mentre era in strada, probabilmente dopo una lite. La vittima aveva 29 anni e l’agguato è avvenuto a Capurso, cittadina alle porte di Bari.

È stato raggiunto da diverse coltellate al petto. I carabinieri stanno indagando su ciò che è accaduto, visto che l’omicidio è avvenuto in strada.

Bari, agguato mortale per un 29enne

Un agguato in piena regola, avvenuto dopo una lite e la vittima è stata accoltellata. Aveva solo 29 anni, ma la sua vita è stata interrotta all’improvviso. Il giovane è stato accoltellato in piena strada, a Capurso, alle porte di Bari.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri. Stando alle primissime notizie, il giovane 29enne era originario di Mola di Bari ma, al momento, la sua identità non è stata resa nota. L’agguato, ed il conseguente omicidio, sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18.30.

Immediatamente sono accorsi sul posto sia gli uomini dell’Arma dei Carabinieri quanto anche quelli del personale sanitario del 118. Ma arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constare la morte del giovane, raggiunto da diversi fendenti al petto.

Per ricostruire la dinamica dell’agguato, i Carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di riuscire a trovare e ad individuare quanti più indizi possibili per risalire all’identità del killer del 29enne.

L’agguato, come stanno pian piano ricostruendo le Forze dell’ordine, è avvenuto davanti ad un bar e, probabilmente, l’accoltellamento è stato una conseguenza di una furiosa lite fra il 29enne e qualche altra persona. Dalle prime fasi del sopralluogo effettuato dai Carabinieri che sono intervenuti, la vittima è stata identificata, ma non sono state rese note le sue generalità, se non che aveva 29 anni ed era originario di Mola di Bari.

Accoltellato per vendetta dopo una lite

Per le indagini, che stanno proseguendo senza sosta, prima di essere accoltellato a morte, la vittima aveva ferito, a sua volta, un’altra persona, poi ricoverata in ospedale. La lite è avvenuta proprio a Mola, dove la vittima avrebbe discusso e affrontato un uomo, che poi è rimasto ferito.

Il ferito, insieme a una terza persona, avrebbe inseguito il 29enne fino a Capurso. Per paura e per ripararsi, il giovane si sarebbe rifugiato all’interno di una barberia, ma non è sfuggito ai sicari che volevano vendicare l’affronto. Infatti, proprio all’interno di questo locale commerciale, è stato raggiunto e ucciso con delle coltellate al petto.

All’arrivo dei sanitari, questi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne. L’uomo ferito, invece, precedentemente, è stato caricato sull’ambulanza e ricoverato all’ospedale di Bari.

Dal punto di vista delle indagini, al momento i Carabinieri stanno cercando una terza persona e, insieme alla visione dei filmati delle telecamere, anche ricostruire pezzo per pezzo, la dinamica dell’agguato e quella della successiva tragedia che ha portato alla morte del 29enne.