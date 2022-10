Brasile: Lula vince ma non stravince e va al ballottaggio con Bolsonaro

Al prmo turno delle presidenziali in Brasile Lula ottiene il 48% dei voti, dal 43,5% dell’attuale presidente, che ottiene un risultato alla vigilia insperato.

Il sogno di una vittoria per la sinistra brasiliana al primo turno è sepolto. Il presidente Jair Bolsonaro, ha mostrato una forza maggiore di quanto previsto dai sondaggi. Con il 99% contato, l’ex presidente di sinistra Luiz Inácio Lula da Silva, 76 anni, ha ottenuto il 48% dei voti, mentre il suo rivale Bolsonaro, 67 anni, ha ottenuto il 43%.

Il Brasile ha tenuto le elezioni più decisive e combattute degli ultimi decenni dopo una lunga e aspra campagna elettorale, costellata da alcuni episodi di gravi violenze politiche, come l’omicidio di almeno due sostenitori di Lula per mano dei bolsonaristi. I brasiliani, che si sono recati alle urne per decidere se imporre una svolta a sinistra o rivotare il candidato della destra del 2018, sono stati divisi a metà.

Nessuno ha raggiunto il 50% più uno dei voti validi necessari per vincere ora le elezioni; il duello tra Lula e Bolsonaro si risolverà entro quattro domeniche. “Vinceremo, questa è solo la prma tappa”, ha detto la sinistra con il risultato già deciso. Una vittoria al secondo turno per Lula significherebbe il culmine della svolta a sinistra che sta avvenendo in America Latina nelle ultime elezioni, e la possibilità di riscrivere gli ultimi capitoli della sua storia personale, offuscata dal tempo in carcere, sebbene le sue condanne per corruzione siano state annullate.

Sarebbe anche cruciale per il futuro dell’Amazzonia e per il pianeta, per il ruolo che svolge come regolatore di temperatura. Per mesi Bolsonaro ha criticato i sondaggi che lo mettono costantemente da 10 a 15 punti dietro Lula. I suoi fedeli dicevano che era stato sottovalutato come nel 2018, e così è stato. Al momento della verità, il suo vero sostegno è stato maggiore del previsto.

Il suo partito, il Liberale (PL), avrà il gruppo parlamentare più numeroso e lo sbarco bolsonista al Senato è stato potente. E i candidati al governatore di almeno tre stati (Rio de Janeiro, Distretto Federale e Paraná) patrocinati da Bolsonaro hanno vinto al primo turno. Adenás, il suo uomo per il governo di San Paolo, Tarcisio Freitas, un militare che era un ministro, disputerà il secondo turno con Fernando Haddad, la persona più vicina a un erede politico di Lula.

Andando a votare, Lula ha ricordato il periodo in prigione. “È un giorno importante per me”, ha dichiarato. “Quattro anni fa non potevo votare perché ero vittima di una bugia. Voglio aiutare il mio Paese a tornare alla normalità”, ha aggiunto a São Bernardo do Campo (San Paolo), dove è cresciuto come leader sindacale e politico.

“Se sono elezioni pulite, nessun problema, vinca il migliore”, ha dichiarato questa domenica mattina il presidente brasiliano Bolsonaro al voto in un villaggio militare di Rio de Janeiro, vestito con la maglia dei colori nazionali.. Il sistema del voto elettronico e il Tribunale Elettorale Superiore (TSE) sono stati, insieme al duo Lula-Bolsonaro, i principali protagonisti di questa campagna.

Si teme che di fronte a un risultato non di suo gradimento, la destra mobiliti i suoi seguaci sullo stile di Donald Trump con l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. I 156 milioni di elettori convocati alle urne hanno votato per eleggere il presidente, la Camera dei Deputati, un terzo del Senato, i governatori dei 26 Stati e del Distretto Federale, oltre a tutti i Parlamenti statali.

Nel caso del presidente e dei governatori, c’è un secondo turno se nessuno raggiunge il 50% più uno dei voti validi, senza contare gli spazi vuoti e i voti nulli. Il voto è obbligatorio, ma la multa per chi non esercita il proprio diritto è minima e l’astensione è solitamente intorno al 20%. Per la prima volta l’intero Paese ha votato contemporaneamente, quindi il conteggio inizia quando le scuole chiudono.

Il mandato di Bolsonaro è stato abbastanza simile a quello che prevedeva la sua carriera di stravagante e nostalgico deputato nostalgico della dittatura. Sono quasi quattro anni segnati da una gestione negazionista della pandemia e dal ritardo nell’acquisto dei vaccini. Questo è stato il suo errore più grande, quello che gli viene più rimproverato da coloro che sognavano che avrebbe portato un profondo cambiamento politico e ora sono delusi.

Installato al potere, il bolsonarismo ha generato continue tensioni con altre istituzioni statali, in particolare con la Corte Suprema, comprese minacce di colpo di stato più o meno velate. A metà del suo mandato e per evitare un impeachment, si è alleato con quellla vecchia politica che aveva promesso di porre fine.

La campagna di Lula per vincere il suo terzo mandato da presidente – ha governato tra il 2003 e il 2010 – è stata pura nostalgia. Il candidato a sinistra ha offerto ai suoi compatrioti ricette che allora funzionavano, ma migliorate, dice di solito. Sempre ambiguo, non è entrato nei dettagli su come intende raggiungerle in una situazione economica con segnali di miglioramento, ma che non è ancora decollata.

E intanto ha preso piede la sua promessa che con lui il Brasile tornerà ad essere felice. Lula guida una candidatura di 10 partiti che va dall’estrema sinistra al centro destra. E come candidato alla vicepresidenza, guida uno dei suoi avversari storici, Geraldo Alkcmin, figura tradizionale di centrodestra, che addolcisce il profilo di chi vede ancora Lula come un radicale.