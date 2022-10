“Ha un’altra figlia”, l’indiscrezione in casa reale: la principessa l’ha nascosto a tutti

Scandali e segreti alla Casa Reale con indiscrezioni che lasceranno sicuramente a bocca aperta, oltre che senza parole. Perchè è stato nascosto sino ad oggi?

Nel lungo regno della Regina Elisabetta II ci sono stati scandali, segreti, omissioni e tantissimi rumors che hanno impreziosito le giornate a Corte. C’è un nuovo scandalo che aleggia nell’aria e riguarda proprio una figlia segreta che potrebbe distruggere gli equilibri: perché nessuno ne era a conoscenza?

Segreti nel regno della Regina Elisabetta II

Nella famiglia reale inglese qualcuno ha mantenuto un segreto molto importante, ma in questi giorni è scoppiato lo scandalo. Non bastava la morte della Regina Elisabetta e il lungo lutto a livello mondiale, i drammi del Principe Andrea e Harry che ha lasciato tutto per vivere a Los Angeles.

A tutto questo si aggiunge un qualcosa di particolare che riguarda una figlia segreta. Oggi che la Regina Elisabetta non c’è più non sarà facile mantenere i legami e nascondere i rumors. Il suo regno è iniziato nel 1952 dopo la morte del padre Re Giorgio e la Sovrana è stata impeccabile per ben 70 anni. Arrivata a 96 anni non ha più potuto andare avanti e ora lascia tutto in mano al figlio Carlo e a suo nipote William.

Inutile dire che il primo vero colpo per Elisabetta è avvenuto alla scomparsa del marito Principe Filippo, conosciuto nel 1943. Dopo una serie di lettere e corteggiamenti, si sono ufficialmente fidanzati a luglio 1947 per poi convolare a nozze nel mese di novembre. Filippo si è convertito all’Anglicanesimo per sposare la sua bella Sovrana, ottenendo il titolo di Duca di Edimburgo pochi giorni prima del matrimonio.

Nel 1948 nasce Carlo, oggi Re e tutto il resto della storia è quasi del tutto conosciuta.

La figlia segreta che distrugge gli equilibri della Famiglia Reale

In questi giorni è emerso un gossip che ha lasciato tutti senza parole, perché nella famiglia reale qualcuno si è dimenticato di raccontare di una figlia segreta. I media inglesi hanno parlato di Meghan e di un segreto nascosto persino al marito Harry.

La moglie del Principe era sposata con Trevor Engelson, il produttore cinematografico conosciuto mentre recitava in Suits. Il divorzio è avvenuto nel 2013 e durante il matrimonio hanno cercato di avere un figlio senza raggiungere l’obiettivo.

I coniugi hanno deciso di adottare una figlia, lasciando alla madre di Meghan – assistente sociale – per tutte le pratiche burocratiche. Meghan e Trevor hanno trovato una bambina ma il divorzio ha interrotto le pratiche dell’adozione. I contatti con la bambina sono stati mantenuti e lei ha trovato un’altra famiglia amorevole che la sta crescendo con dedizione.

Una fonte inglese ha affermato che Meghan andava spesso a trovare la bambina con sua madre Doria, ed era il suo grande sogno poterla adottare sino a quando non è stato confermato il divorzio da Trevor.

Sembra proprio che neanche Harry sapesse dell’esistenza di questa bambina: ci saranno altri segreti a corte di cui nessuno è a conoscenza?