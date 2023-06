Bonus luce e gas: il governo punta ad ampliare la platea e le risorse a disposizione

Bonus energia e gas 2023: il governo ha stanziato più risorse finanziarie e ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione.

L’emergenza energetica non è ancora del tutto terminata, per questo il governo scende in campo approntando una serie di bonus e di agevolazioni volte a sostenere economicamente le famiglie e imprese colpite dall’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia elettrica e del gas. Il corrente anno 2023 sarà ricordato per avere la possibilità di presentare la domanda per richiedere tanti interessanti bonus con e senza ISEE.

Tra i bonus che vengono erogati a favore delle famiglie più disagiate dal punto di vista economico c’è il bonus luce e gas. Anche se le quotazioni dell’energia elettrica e del gas hanno rallentato la folle corsa, l’esecutivo punta a rafforzare questo importante ed interessante bonus, ampliando la platea dei destinatari e incrementano le risorse finanziarie a disposizione. Scopriamo quali sono le novità che riguardano il bonus luce e gas 2023.

Bonus luce e gas: aumentato il plafond di risorse stanziate

Per l’anno 2023 il governo ha prorogato e potenziato il bonus luce e gas a favore delle famiglie e delle imprese energivore e gasivore. L’esecutivo ha stanziato quasi 5 miliardi di euro proprio per rinforzare i bonus luce e gas ed i bonus sociali indirizzati ai nuclei familiari più disagiati dal punto di vista economico. È quanto si evince dal documento presentato dall’Arera a Palazzo Montecitorio.

Anche se le quotazioni dell’energia elettrica e del gas hanno imboccato il trend ribassista, il governo punta ad ampliare la platea dei beneficiari dei bonus luce e gas. Lo scorso anno i percettori del bonus luce e gas sono stati circa 2,4 milioni per il mercato del gas, mentre per quello della luce sono stati oltre 3,6 milioni. Ad essere privilegiati sono stati i nuclei familiari più numerosi, ovvero quelli con maggiore numero di figli a carico.

Bonus luce e gas 2023: quali sono i requisiti necessari da rispettare?

Per poter beneficiare del bonus luce e gas è necessario rispettare determinati requisiti reddituali. Per le famiglie numerose, ovvero per quelle con almeno quattro figli, la soglia ISEE non deve eccedere i 30.000 euro. Per le famiglie con meno di quattro bambini a carico la soglia ISEE non deve superare il tetto massimo di 15.000 euro. Le due agevolazioni sono automatiche a partire dall’anno 2021 e prescindono dalla presentazione di una determinata istanza di ammissione. Si basano su uno scambio di informazioni tra il Sistema informativo integrato e l’Inps.

Bonus luce e gas: quali sono le regioni che hanno beneficiato maggiormente delle agevolazioni?

Lo scorso anno il bonus gas è stato fruito maggiormente dai residenti della Lombardia, seguita dalla Campania e dai residenti laziali. Per quanto concerne il bonus energia elettrica le prime regioni a beneficiare dell’agevolazione sono state: la Campania, la Sicilia, e la Lombardia.

Bonus luce e gas: è necessario presentare l’istanza?

Per richiedere il bonus luce e gas per l’anno 2023 non è necessario presentare alcuna istanza dato che a partire dall’anno 2021 viene erogato automaticamente. A partire dal mese di ottobre 2023 sarà erogato un nuovo aiuto economico, il bonus riscaldamento.