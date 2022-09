Bonus famiglia, 2.000 euro sul conto per tutti questi genitori: ecco come si ottiene

La crisi in Italia sembra non avere delle buone prospettive per il futuro, per questo motivo il Governo Draghi ha deciso di attuare alcune manovre per le famiglie come il Bonus famiglia che accrediterà ben 2.000 euro sul conto.

Le previsioni per l’autunno non sono delle migliori, per questo motivo il Governo si sta muovendo al fine di dare alle famiglie dei supporti in termini di bonus e soldi da accreditare sul conto corrente. Anche se questi potrebbero non essere determinanti per andare avanti tutto il mese, alcuni mettono l’accento su qualche spesa in meno soprattutto se si hanno dei figli a carico o che iniziano la scuola in presenza.

Governo e aiuti per un autunno di crisi

Nonostante il Governo attuale sia dimissionario, c’è ancora un margine di tempo per continuare a pensare al Paese e ai bonus per il sostegno delle famiglie. Pratica che potrebbe continuare con l’arrivo del nuovo Governo dopo il 25 settembre, considerando la crisi che attraverserà il Paese in autunno.

Le famiglie con figli a carico sembrano le più colpite, soprattutto se i bambini sono piccoli o se vanno a scuola. Da settembre si inizia nuovamente l’anno scolastico in presenza e gli aumenti dei libri e kit di varia natura hanno raggiunto dei limiti insostenibili.

Le entrate sono nulle in confronto alle uscite, quindi le famiglie si vedono costrette di rivolgersi al Governo e chiedere aiuto tramite bonus di varia natura. Lo Stato Sociale italiano non aiuta le famiglie, per questo motivo i bonus diventano una risorsa fondamentale.

Negli altri Stati Europei la situazione è differente e le famiglie vengono supportate quando in difficoltà. Lo Stato Italiano ha deciso invece di predisporre dei bonus e degli assegni mensili che possono erogare cifre sino a 2.000 euro. Ma occorre fare chiarezza.

Bonus famiglie, come ricevere 2.000 euro?

Con l’arrivo dell’assegno unico universale, il bonus bebè da 800 euro come premio nascita è stato cancellato. Un supporto prezioso per le famiglie che oggi lo rimpiangono e lo rivorrebbero indietro. Ma attenzione, non tutti sanno che esiste un bonus che l’anno scorso era di 1.500 euro e quest’anno arriva a 2.000 euro: è il bonus bebè per le mamme che sono iscritte all’ente pensionistico degli odontoiatri e dei medici.

Per questo motivo, tutte le donne medico potranno ricevere 2.000 euro se diventeranno mamme di un bambino entro il 2022. Per i bimbi nati nel 2021 la cifra erogata era di 1.500 euro, mentre nel 2022 la soglia si è alzata sino a 2.00 euro.

Ovviamente, non sono mancate le polemiche evidenziando che anche i papà dovrebbero percepire questa cifra. L’ente pensionistico ha comunicato che dal 2023 potrebbero riceverlo anche i padri. Tutto è ancora da decidere, per questo motivo è importante restare aggiornati sui cambiamenti del Governo e le modifiche che ci saranno nel 2023.

Attenzione, se la dottoressa richiede il bonus ed è una libera professionista si potrebbe arrivare sino a 4.000 euro di bonus sul conto.