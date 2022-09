L’Unione Europea ‘aiuta’ Putin a mantenere la sua politica anti-occidentale

La restrizione del visto per i russi che vogliono viaggiare nel territorio europeo contraddice i valori della Unione Europea.

Il presidente della Russia, Vladimir Putin, può essere grato alla politica di restrizione dei visti dei paesi dell’Unione Europea che gli fornisce validi argomenti per accusare l’Occidente di russofobia. “I leader europei mi hanno stufato delle loro risatine russofobe sui visti Schengen per i cittadini del nostro Paese”, ha scritto sui social il vice capo del Consiglio di sicurezza, Dmitri Medvedev, invitando i leader europei “a sbrigarsi a dichiarare il divieto totale di emetterli”.

“Finalmente, tutti saranno sicuramente convinti dell’atteggiamento dell’Europa nei confronti dei cittadini russi”, ha aggiunto. Il 31 agosto i ministri degli Esteri dell’UE riuniti a Praga hanno deciso di sospendere completamente l’accordo del 2007 che agevolava i permessi di ingresso nell’area Schengen. Inoltre, hanno deciso di aumentare le tariffe di spedizione e di estendere i tempi di consegna.

Secondo un sondaggio diffuso dall’agenzia statale Ria Novosti nel giugno 2021, infatti, la misura colpisce una percentuale molto ridotta della popolazione russa, dal momento che un totale del 69% dei lavoratori in quel Paese non ha un passaporto internazionale. Ma la decisione di rendere i visti più difficili e più costosi ha un grande valore simbolico, in quanto è offensivo e vessatore per molti russi, compresi settori critici della linea del Cremlino e attivisti civici, che sono delusi dalla contraddizione tra i valori proclamati da l’UE e la realtà.

Al momento, al di là degli oppositori politici chiaramente perseguitati, l’Ue non è riuscita a differenziare adeguatamente tra chi va in Occidente per “caricare le batterie”, chi fugge temendo possibili misure repressive e i contingenti di complici diretti o indiretti del regime , compresi tutti i funzionari dell’amministrazione, i dirigenti e gli affiliati del partito politico di governo, i membri delle commissioni elettorali e dei militari, i membri delle forze di sicurezza e gli impiegati dell’industria della difesa.

Con l’abolizione dell’accordo del 2007, gli stati europei possono imporre bilateralmente restrizioni più severe ai cittadini russi. Hanno iniziato a lamentarsi dell’abolizione da parte dell’Estonia dei visti Schengen già rilasciati e del comportamento di confisca ai confini con la Finlandia in relazione al denaro o alle attrezzature tecniche dei viaggiatori diretti in Russia. Le sanzioni possono tornare indietro contro l’UE come un boomerang e sono controproducenti, afferma un diplomatico occidentale di stanza in Russia.

I potenziali consumatori di libertà (che in parte ricordano gli spagnoli che andavano in Francia per comprare libri e guardare film ai tempi di Franco) sono irritati e questa circostanza può essere scongiurata dai media di propaganda di Mosca. Il giornalista Alexandr Podrabínek, incarcerato per le sue idee durante l’URSS, ha accusato l’Ue di aver scelto “l’opzione più miserabile” per “punire i russi per le azioni del Cremlino”.

Se l’Unione Europea avesse annullato tutti i visti, “sarebbe stato ingiusto, ma potente e chiaro”. Se avesse vietato l’ingresso a tutti coloro che erano legati all’amministrazione statale, sarebbe stato “giusto e comprensibile”. L’Unione Europea ha invece optato per un “piccolo sporco trucco”, una “puntura insignificante” che non influenza né risolve alcun problema e che consiste nel “vendicarsi di tutti allo stesso tempo, senza discernere le colpe e il grado di partecipazione”.

In questo modo Bruxelles ha “giocato il gioco del regime autoritario, contribuendo alla politica di isolazionismo statale”. Dal canto suo, la giornalista russa Zoya Svétova ha scritto sul quotidiano Le Monde che, in un Paese totalitario, non è possibile sapere se i cittadini sostengono o meno le autorità e ricorda che centinaia di persone sono state perseguite in Russia ai sensi dell’articolo del codice penale che punisce le “bufale” contro l’esercito, che i leader dell’opposizione sono in carcere e che l’opposizione è stata schiacciata”.

Il desiderio dell’Occidente di chiudere l’Europa e il mondo è, secondo Svetova, “un errore strategico che porterà a gravi conseguenze non solo per la Russia, ma anche per il mondo intero”.