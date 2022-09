Macron: “Difendere le libertà, lottare per essa e accettarne le conseguenze”

Il presidente francese Macron espone nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi la sua visione di un momento di “rottura” e “convulsione” dovuto alla guerra della Russia in Ucraina.

Emmanuel Macron è convinto che un’era di illusioni e false speranze stia finendo e continua a sviluppare il messaggio in ogni occasione. Il presidente francese, nel suo discorso annuale agli ambasciatori francesi nel mondo, li ha esortati ad accettare che la pace e le libertà di cui i francesi e gli europei occidentali godono da quasi 80 anni non possono più essere date per scontate.

Nel bel mezzo dell’invasione russa dell’Ucraina e di fronte alla minaccia di una crisi economica, in un momento di “rottura” e “convulsioni” globali, ha detto loro che bisogna essere disposti a difendere la pace e pagare un prezzo per libertà. “Il tempo in cui potevamo sperare di trarre dividendi dalla pace è passato, e penso per molto tempo, perché dovrà essere difeso e ricostruito”, ha detto Macron a centinaia di diplomatici che, riuniti sotto le orpelli della Sala da ballo di il palazzo dell’Eliseo prese mentalmente appunti per il nuovo corso.

“Il tempo in cui pensavamo di poter godere delle nostre libertà senza pagarne il prezzo è finito. Dovremo apprezzare le nostre libertà e i nostri valori, ma dovremo difenderli, combattere per loro e accettare le conseguenze che ciò comporta quando gli altri combattono per noi per loro” Il presidente francese propone dall’inizio dell’estate variazioni dello stesso discorso, discorso che rompe con l’ottimismo che ha cercato di infondere nei francesi dopo la pandemia.

Nel 2021 ho detto loro: “Torneranno i giorni felici”. Nell’ultimo capodanno si è dichiarato “decisamente ottimista” per il 2022.Tutto è cambiato. In un’intervista televisiva il 14 luglio, e di fronte alle restrizioni sul petrolio e sul gas russi, ha incoraggiato i francesi a “entrare collettivamente nella logica della sobrietà”.

Il 19 agosto, in occasione della commemorazione della liberazione della città provenzale di Bormes-les-Mimosas, ha proclamato: “Penso al nostro popolo, che avrà bisogno di forza d’animo per affrontare i tempi, resistere alle incertezze, a volte per alleggerire e avversità e, uniti, accettiamo di pagare il prezzo delle nostre libertà e dei nostri valori”.

Macron ha continuato a tirare il filo cinque giorni dopo quando, tornato a Parigi, ha aperto il primo Consiglio dei ministri del corso con un intervento in cui ha decretato una triplice fine dei tempi: fine dell’abbondanza di materie prime, prodotti e tecnologia e liquidità monetaria; fine della convinzione che l’avanzata della democrazia e dei diritti umani fosse inarrestabile e il liberalismo politico avrebbe trionfato; e fine dell’illusione in un mondo senza guerre né catastrofi: la guerra della Russia in Ucraina e l’estate degli squilibri climatici rovinano questa illusione.

Il pubblico per il discorso di giovedì non è stato facile. Il 2 luglio, i diplomatici hanno scioperato per i piani di Macron di aprire l’élite del corpo (ministri plenipotenziari e consiglieri per gli affari esteri) ad altri alti funzionari e specialisti. Tre anni fa, nello stesso discorso davanti agli ambasciatori, il presidente mise a disagio molti dei presenti denunciando l’esistenza di uno “stato profondo” che, dal ministero degli Esteri, avrebbe silurato i tentativi di Macron di rafforzare i suoi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin.

Alcuni sul Quai d’Orsay, sede del ministero, non si fidavano di Putin. Il tempo ha dato loro ragione e l’ha portato via al presidente.”Bisogna presumere in ogni momento di poter parlare con il mondo intero, e continuare a farlo”, ha affermato Macron giovedì davanti ai diplomatici e in risposta alle critiche per le venti telefonate con Putin dallo scorso dicembre, quando l’invasione si stava preparando.

“Non cediamo a nessuna forma di falsa moralità che ci renda impotenti. Chi vuole che la Turchia sia l’unica potenza al mondo, e un membro della NATO, che sta ancora parlando con la Russia? Il presidente, quando è entrato in carica cinque anni fa, ha denunciato quella che ha definito “una forma di neoconservatorismo importata in Francia per 10 anni”.

E davanti agli ambasciatori ha ripreso il messaggio contro gli interventi stranieri per esportare democrazia e cambiare regimi. Ha citato quello che ha definito “un principio invariabile, il rispetto per la sovranità di ogni Stato e la sua integrità territoriale”. “È importante”, ha aggiunto, “in primo luogo perché è il miglior argomento che abbiamo contro la Russia. A volte l’Occidente ha saputo introdurre dubbi su questi temi, in nome dei nostri stessi valori.