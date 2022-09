Bonus 1000 euro al mese, gioia infinita per QUESTE donne: come ottenerlo

Per le donne ecco un bonus 1000 euro al mese da richiedere subito, con questa modalità semplice e veloce. Ecco come fare.

Da sempre le donne hanno dovuto faticare per avere uno stipendio e un tenore di vita adeguato, soprattutto in un periodo come questo dove la crisi e i cambiamenti sono all’ordine del giorno. In ogni caso, il Governo ha attuato una serie di misure importanti mettendo a disposizione degli aiuti e dei bonus interessanti da prendere al volo. Uno in particolare è da 1000 euro al mese e potrebbe far finalmente respirare le donne che hanno necessità di un reddito sicuro.

Donne e incertezze: quali sono gli aiuti?

Da sempre, le donne rappresentano la categoria maggiormente svantaggiata in un mondo dove il lavoro è sempre meno e gli incentivi non sono tantissimi. Nonostante gli sforzi del Governo a favore delle donne, ad oggi in Italia ci sono oltre 980mila donne disoccupate.

Il Governo ha però attuato una serie di misure che possono aiutare le donne ogni mese, con un bonus 1000 euro. Se prima del Covid le donne si sono trovate a dover combattere con la disparità, oggi è sempre di più il numero di disoccupate che ci sono e che cercano di andare avanti.

Bonus 1000 euro al mese: chi può ottenerlo?

Le donne e il mondo del lavoro sono due concetti che da sempre non hanno mai trovato una strada facile. Hanno sempre lottato per mantenere saldi i propri diritti e per farsi pagare in maniera adeguata.

In molte aziende non ci sono parità di mansioni, distribuzione degli orari di lavoro e molto altro ancora e sono dettagli da non sottovalutare. Gli uomini, in linea generale, guadagnano il 15% in più rispetto alle donne che lavorano all’interno della medesima realtà.

Durante un colloquio di lavoro viene sempre chiesto ad una donna se ha figli, se ha intenzione di averne o comunque quali sono i suoi progetti di vita o sentimentali. Richieste che ledono la privacy di una persona e come imposto dalla legge non andrebbero fatte. Queste donne che negli anni hanno visto la loro situazione lavorativa peggiorare, possono chiedere il Bonus 1000 euro che fornisce un buon sostegno economico e aiuta alla ricerca di un nuovo lavoro.

È un beneficio che aiuta le donne e si distingue in due categorie separate:

La prima parte che integra il reddito sino a 6mila euro

La seconda che aiuta le donne che sono in affitto o hanno acceso un mutuo al fine di poter alleggerire le spese di ogni mese.

Come si fa la richiesta?

Facendo chiarezza, una donna che è da sola e vive in un appartamento in affitto può arrivare a percepire un aiuto annuo che arriva sino a 6 mila euro e un incremento che arriva sino a 3.360 euro per l’affitto: tradotto significa 780euro ogni mese.

Nel momento in cui c’è anche un minore si può arrivare a 7.200 euro. Per fare la richiesta si procede in questo modo:

Si deve presentare la domanda telematica sul sito INPS

sul sito INPS Andando sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro

Presentando la domanda dopo il 6 del mese alle poste

Facendosi aiutare dal Caf.

Le opzioni sono tutte corrette, presentando l’ISEE che permetterà di calcolare il beneficio diretto che verrà erogato dallo stato per tutte le donne disoccupate.