Danimarca e Svezia: tre perdite nei gasdotti russi Nord Stream 1 e 2

Al momento non si conosce la causa dei guasti che hanno portato la Danimarca a dichiarare l’emergenza nei settori dell’elettricità e del gas.

La direzione generale della Danimarca dell’Energia ha dichiarato stamane l’emergenza nei settori dell’elettricità e del gas dopo che le autorità danesi e svedesi hanno rilevato nelle ultime ore tre perdite nei gasdotti russi Nord Stream 1 e 2, che collegano la Russia con la Germania. il Mar Baltico.

La Danimarca ha dichiarato stamane l’emergenza nei settori dell’elettricità e del gas

Sebbene entrambi i tubi siano chiusi e non funzionanti, sono pieni di gas, che deve essere mantenuto a pressione costante. La causa delle perdite è sconosciuta al momento. L’autorità marittima svedese ha avvertito martedì di due perdite nel gasdotto Nord Stream 1, “una nella zona economica svedese e un’altra in quella danese, molto vicine l’una all’altra”, secondo un portavoce.

L’avviso è arrivato appena un giorno dopo che è stata rilevata una perdita nel Nord Stream 2, che corre parallelo all’1, anche nelle acque danesi. Detto questo, le autorità danesi hanno alzato il livello di allerta. “Le rotture dei tubi sono rare, quindi vediamo motivo di aumentare il livello di emergenza a seguito degli eventi accaduti lo scorso giorno.

Vogliamo garantire la sorveglianza meticolosa delle infrastrutture critiche per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti”, afferma, dal canto suo, in una nota. Da parte sua, l’autorità marittima svedese, che individua le due nuove fughe di notizie a nord-est dell’isola danese di Bornholm, ha spiegato che è “estremamente vigile per assicurarsi che nessuna nave si avvicini troppo al luogo”.

L’avviso è arrivato appena un giorno dopo che è stata rilevata una perdita nel Nord Stream 2

Già lunedì le autorità danesi hanno chiesto alle navi che transitano nell’area di lasciare una distanza di almeno cinque miglia nautiche mentre attraversano il sud-est dell’isola di Bornholm a causa della prima perdita rilevata.

Nord Stream AG, la società che gestisce i gasdotti, ha riferito che i tubi hanno subito danni “senza precedenti” e che non è stata in grado di stimare quando la capacità del sistema potrebbe essere ripristinata.

In realtà entrambi i tubi, appartenenti ad un consorzio dipendente dallo stato russo Gazprom, sono attualmente chiusi. La prima, chiusa dalla Russia ad agosto con la scusa di perdite di petrolio in una stazione russa vicino a San Pietroburgo che non riescono a riparare per via delle sanzioni – la Germania sostiene che sia una mera scusa russa per ricattare l’Ue.

Il secondo non è mai entrato in funzione, nonostante fosse terminato, poiché la Germania non ha dato il suo permesso a causa del conflitto in Ucraina.