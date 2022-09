Dazn acquista Eleven Group: basket e serie C di calcio fino al 2025

Dove potremo guardare il nostro sport preferito in tv, fino al prossimo 2025? Ecco come le principali reti televisive e piattaforme, in particolare Dazn, si stanno organizzando per acquisire i diritti.

La più attiva sul mercato è Dazn che ha fatto il suo ultimo “acquisto”: la Eleven Group.

Dazn amplia la sua offerta televisiva

Diritti televisivi, non solo per il calcio ma anche per altri sport. Questo è quello che il mondo della tv sta riorganizzando, sia a pagamento che quella pubblica, per permettere a tutti di guardare le partite e le gare che più ci piacciono.

Eravamo rimasti con Sky soltanto, ma chi si sta maggiormente adoperando per l’acquisizione di quanti più diritti possibile è Dazn. Anche se non sempre il suo segnale è ottimale, l’azienda sta portando avanti acquisti di diritti che permetteranno, ai suoi abbonati, di vedere quanto più sport possibile.

Dal calcio al basket, passando anche per il calcio femminile. Ma è l’ultimo acquisto di Dazn a fare il colpo. Si tratta della Eleven Gropu. Dazn ha, infatti, raggiunto l’accordo per avere ricavi fino ad un massimo di 300 milioni di dollari. Ma cosa vedremo noi, in Italia, dopo questa acquisizione? Saranno, in particolare, il basket e l’intero campionato di calcio di Serie C che gli abbonati vedranno sino al 2025.

Dal canto suo, la Eleven Group possiede già tanti diritti per altrettanti sport: dalla Uefa Champions League, alla Formula 1 ed anche 3 stagioni di Premier League inglese trasmesse in Portogallo. La Eleven è una piattaforma totalmente sportiva e che trasmette più di 60mila ora di sport in diretta ogni anno.

Nuovi diritti e tanto sport in più

Ma nell’accordo fatto da Dazn, insieme alla Eleven Group è inclusa, anche, Team Whistle. Di cosa si tratta? È un fornitore di contenuti per i social e sarà proprio lui a garantire la crescita, economica e non solo, di Dazn per la cifra citata prima (ben 300 milioni di dollari). La Team Whistle, solo negli Stati Uniti, conta più di 700 milioni di follower. Con il suo sbarco anche in Europa, il numero aumenterà di certo e a dismisura.

A fine accordo, infatti, Dazn si appresta a diventare il principale broadcaster del calcio, in particolare in Belgio e Portogallo. Ma anche in Italia, Spagna e Giappone. Nel nostro Paese si appresta a diventare il principale competitor con le altre piattaforme calcistiche.

Una particolare attenzione sarà destinata al calcio femminile. Infatti, questo accordo, permetterà di creare e dare spazio sulla piattaforma anche, fra l’altro, alla UEFA Women’s Champions League.