Bollettino Covid, 14 gennaio: 17.246 nuovi casi e 522 morti

Secondo l’ultimo bollettino emanato oggi, 14 gennaio, dal Ministero della Salute, sono 17.246 i nuovi casi di Covid registrati in Italia su 160.585 tamponi eseguiti. Ieri i casi erano stati 15.774 su 175.429 tamponi. Il rapporto positivi-tamponi sale al 10,7%, quando ieri era sceso a 8,9%. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 522, in lieve aumento rispetto a ieri, quando erano state 507. Il totale dei contagi dall’inizio della pandemia sale a 2.336.279, mentre i morti arrivano a 80.848.

La situazione delle terapie intensive

Sono 2.557 i pazienti ricoverati oggi, 14 gennaio, in terapia intensiva: quindi, 22 in meno di ieri. Il totale degli ingressi giornalieri, secondo il bollettino del 14 gennaio, è di 164, mentre nei reparti ordinari sono ricoverati 23.110 pazienti, con una calo rispetto a ieri di 415. Gli attualmente positivi sono 561.380, in calo nelle ultime 24 ore, mentre dall’inizio dell’emergenza sono 1.694.051 le persone guarite.

La Lombardia registra il maggiore incremento

Anche oggi, 14 gennaio, la Lombardia registra il maggiore incremento di casi nelle ultime 24 ore con + 2.587 contagi. Seguono Veneto (+2.076), Sicilia (+1.867), Lazio (+1.816), Puglia (+1.524), Emilia Romagna (+1.515), Campania (+1.294).

Lombardia: +2.587 casi

Veneto: +2.076 casi

Piemonte: +857 casi

Campania: +1.294 casi

Emilia-Romagna: +1.515 casi

Lazio: +1.816 casi

Toscana: +424 casi

Sicilia: +1.867 casi

Puglia: +1.524 casi

Liguria: +289 casi

Friuli-Venezia Giulia: +805 casi

Marche: +506 casi

Abruzzo: +256 casi

Sardegna: +275 casi

P. A. Bolzano: +174 casi

Umbria: +210 casi

Calabria: +286 casi

P. A. Trento: +272 casi

Basilicata: +90 casi

Valle d’Aosta: +16 casi

Molise: +107 casi

Vaccini agli over 80 in Lazio

Intanto nel Lazio sono iniziate le prime vaccinazioni agli over 80 in regime di ricovero o day hospital. Presso l’ospedale San Camillo sono state effettuate oggi, 14 gennaio, le prime 90 vaccinazioni ai pazienti over 80. In totale nella regione oggi saranno superate le 90 mila dosi somministrate, mentre il numero di persone vaccinate in Italia sale oggi a 896.498, come indica il «Report vaccini anti Covid-19» in continuo aggiornamento sul sito del governo.