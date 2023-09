“Diana mi manca. Non è mai stata un peso per me, ero orgogliosa di lei” è con queste parole che Alessi Pifferi ha testimoniato questa mattina al cospetto dei giudici della Corte d’Assise di Milano. La donna è accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver lasciato morire di stenti la sua bambina di 18 mesi, la piccola Diana Pifferi. La bambina è stata lasciata da sola in casa per sei giorni, mentre la madre si trovava con il compagno a Leffe. Quando all’alba del settimo giorno Alessia Pifferi è rientrata nell’appartamento di Milano, la piccola Diana era già morta.

La 37enne ha raccontato il drammatico ritrovamento della bambina, trovata senza vita nel suo lettino. “L’ho accarezzata, ma ho visto che non si muoveva e ho capito che c’era qualcosa che non andava: non era in piedi come le altre volte, non giocava”, ha detto la Pifferi, che ha poi riferito di averle fatto un massaggio cardiaco, fino a quando non ha allertato la vicina di casa. Tentativi vani, perché la bambina era morta da giorni.

Quella però non era la prima volta che la donna lasciava da sola in casa la bambina. Era già successo, come lei stessa ha raccontato ai giudici. Accanto alla bambina lasciava il biberon di latte, dell’acqua e del tè, e chiudeva la porta di casa dietro di sé, pensando bastasse quello a mantenere in vita la piccola Diana.

La paura del compagno

Alessia Pifferi ha anche riferito che la relazione con il compagno andava avanti tra continui tira e molla, e per lui la bambina era un “intralcio” alla loro storia, ecco perché lei temeva di chiedergli di portarla a casa. Parole che toccherà ora ai giudici verificare. Intanto la 37enne sembra aver preso consapevolezza di quanto commesso, anche in virtù del percorso fatto con le psicologhe del carcere.

“La mia mente si è spenta in quell’istante, non sapevo cosa stessi facendo. Durante questo percorso (con le psicologhe, n.d.r.) mi hanno aiutato a capire che non bastava quel biberon di latte”.

Alla piccola Diana non è bastato quel biberon, perché nel suo corpicino hanno trovato anche tracce di pannolino, che probabilmente la bimba ha provato a ingerire perché affamata e disperata.