L’incidente è avvenuto il 28 settembre scorso, alle 6:40 del mattino, in zona Largo Preneste, a Roma. A morire una donna di 42 anni di origini filippine, che si stava recando a lavoro in un albergo del centro storico.

Il pirata della strada è stato individuato e fermato questa mattina, mentre tentava la fuga dalla capitale. Dovrà rispondere anche di omissione di soccorso, oltreché di omicidio stradale.

Identificato il pirata della strada della Prenestina

Identificato e arrestato l’uomo che, il 28 settembre scorso, alla guida della sua auto – una Fiat Panda – ha investito e ucciso una donna che camminava sulla Prenestina a Roma. La vittima, una 42enne di origini filippine, morì qualche ora dopo l’arrivo all’ospedale Umberto I. La donna si stava recando a piedi in un albergo del centro storico, in cui lavorava come receptionist, quando una vettura la travolse, trascinandola per diversi metri.

Il conducente dell’auto non si era fermato a prestare soccorso. La vettura, che era stata presa a noleggio, venne ritrovata abbandonata poco distante dal luogo dell’incidente e posta immediatamente sotto sequestro. Come riferisce Rainews, questa mattina il conducente è stato fermato dalla polizia mentre tentava di fuggire da Roma. Si tratta di un 30enne, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.