Colpisce poliziotto con un sasso: tifoso arrestato a Firenze

Avrebbe preso parte ai tafferugli che si sono registrati il 2 ottobre scorso in via dei Mille a Firenze, prima del match tra Fiorentina e Cagliari, e con un sasso avrebbe colpito uno dei poliziotti presenti, un agente della Digos che segue la squadra in trasferta. È con questa accusa che un tifoso della squadra viola è stato arrestato questa mattina a Prato. L’uomo sarebbe stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Alla rissa hanno preso parte una trentina di tifosi del Cagliari che sono stati poi identificati e per i quali è plausibile venga applicato il Daspo (Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive.) I supporter sardi hanno utilizzato fumogeni e spranghe, con cui hanno distrutto diverse auto presenti in via dei Mille e un supermercato.