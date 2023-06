Negli Stati Uniti una bimba di 4 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco da un altro bambino. I due piccoli stavano giocando a casa con la pistola del padre.

La tragica vicenda è avvenuta in un’abitazione di River Grove in Illinois. Il padre della vittima ha raccontato di non essere in casa al momento dell’incidente, ma di essere stato avvisato dall’altro bambino.

Ennesima tragedia negli Stati Uniti a causa di un’arma da fuoco. Ieri mattina nello stato dell’Illinois, all’interno di un’abitazione di River Grove, una bambina di 4 anni è morta a causa di una ferita da arma da fuoco.

A quanto pare, la vittima stava giocando con un altro bambino all’interno della sua abitazione con una pistola. Fin quando il piccolo non ha fatto partire un proiettile dall’arma, colpendo in pieno la bimba.

Il padre della vittima ha detto agli agenti della polizia che non era in casa al momento dell’avvenimento e che quando è stato avvisato di ciò che era accaduto dall’altro bambino, ha immediatamente chiesto di chiamare un’ambulanza.

L’uomo possedeva l’arma regolarmente e ha affermato che la teneva conservata all’interno di un armadio su uno scaffale molto alto. Attualmente l’uomo sta collaborando con la polizia.

I dati dei morti accidentali per arma da fuoco negli Stati Uniti

La “liberalizzazione” delle armi da fuoco negli Stati Uniti è una vera e propria problematica, la quale causa annualmente milioni di morti accidentali, soprattutto nell’età infantile e minorile.

Secondo uno studio della Boston University, l’incremento del possesso delle armi da fuoco da parte della popolazione, corrisponde ad un incremento degli omicidi.

Infatti ogni 1% di incremento all’interno della popolazione di persone che possiedono armi da fuoco, corrisponde allo 0,9% di incremento del tasso di omicidi.

Secondo i dati, negli Stati Uniti, ogni anno muoiono circa 30.000 persone a causa delle armi da fuoco, ossia circa 30 persone al giorno.

Altro dato drammatico, riguarda l’utilizzo di armi da parte di under 18, fonte di numerose morti accidentali, soprattutto tra bambini compresi nell’età tra i tre e i dieci anni di età.