Rivelato un presunto piano dell’Iran per colpire gli Usa in Siria

Un rapporto emerso dal Washington Post che parla di documenti trapelato dagli Usa sembra suggerire che la Forza Quds dell’IRGC abbia supervisionato i test di un esplosivo che sarebbe stato in grado di tagliare la corazzatura di un carro armato durante una corsa di prova. Tuttavia, è importante notare che non è ancora chiaro se questi test siano effettivamente avvenuti e in che contesto si sarebbero svolti realmente.

In ogni caso l’IRGC, nota organizzazione militare iraniana è stata oggetto di sanzioni internazionali a causa del suo presunto coinvolgimento in attività terroristiche e destabilizzanti in diverse parti del mondo. Le attività delle Guardie della Rivoluzione iraniana sono state oggetto di attenzione e critiche da parte di molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti e le nazioni europee.

Il rapporto del Washington Post ha rivelato che l’Iran avrebbe intenzione di aumentare gli attacchi contro le forze statunitensi in Siria, utilizzando potenti bombe perforanti lungo la strada. In un momento di crescente tensione tra Usa e Iran questa notizia ha peggiorato il nervosismo già presente.

Cosa è emerso dal rapporto del Washington Post su Iran e Usa

Secondo il rapporto, la forza Quds dell’IRGC avrebbe supervisionato i test di uno di questi nuovi esplosivi, che sarebbe stato in grado di tagliare la corazzatura di un carro armato durante una corsa di prova, condotta alla fine di gennaio a Dumayr, a est di Damasco.

Tuttavia, è importante notare che il resoconto si basa su “rapporti di intelligence riservati” il che significa che le informazioni potrebbero non essere confermate o verificate in modo indipendente. Inoltre, non è ancora chiaro se l’Iran abbia effettivamente intenzione di aumentare i suoi attacchi contro le forze statunitensi in Siria, o se queste informazioni siano state diffuse per scopi di propaganda o di disinformazione.

Il rapporto di intelligence Usa è trapelato sulla piattaforma di messaggistica Discord ed ha fatto emergere anche un presunto tentativo di utilizzare dispositivi esplosivi improvvisati (IED) contro le forze statunitensi in Siria sia stato sventato alla fine di febbraio. Secondo il rapporto, tre bombe sarebbero state sequestrate da combattenti curdi alleati degli Stati Uniti nel nord-est della Siria. La piattaforma Discord ha preso provvedimenti per rimuovere i documenti trapelati e le autorità stanno indagando sulla vicenda.

Nonostante ciò, i file trapelati hanno gettato la diplomazia internazionale nel caos e la situazione in Siria, già molto instabile, è molto tesa e richiede un impegno costante da parte della comunità internazionale per promuovere la pace e la stabilità nella regione.

La situazione in Siria è estremamente complessa e presenta sfide significative per gli Stati Uniti e per la comunità internazionale in generale. Va sottolineato che la Turchia, un membro della NATO, si oppone alla presenza statunitense in territorio siriano e accusa gli Usa di collaborare con gruppi che considera terroristi.

Inoltre, l’IRGC iraniano, che gli Usa considerano un gruppo terroristico, sembra lavori da tempo per prendere di mira le forze statunitensi in Siria. Sono presenti anche gruppi sostenuti dalla Turchia e dalla Russia che hanno preso di mira le forze della coalizione guidata dagli Stati Uniti, rendendo difficile la protezione delle truppe statunitensi e alleate sul campo.

La presenza di diverse forze militari e gruppi armati in Siria rende la situazione altamente instabile e potenzialmente esplosiva.

Inoltre, secondo Al-Arabiya, le forze russe che operano in Siria hanno accusato i piloti militari statunitensi di aver commesso “gravi violazioni” dei protocolli progettati per evitare scontri tra le due superpotenze. Questo potrebbe indicare un’ulteriore pressione sulla posizione degli Stati Uniti in Siria da parte della Russia.

Dal 2021, i delegati sostenuti dall’Iran in Siria hanno effettuato più di 70 attacchi contro le forze statunitensi. La maggior parte di questi attacchi sono stati lanciati attraverso razzi o droni lungo la valle del fiume Eufrate e si sono verificati vicino ai campi di Omar e Conoco, dove gli Stati Uniti hanno circa 1.000 membri del personale distribuiti in diverse località. Molti di questi attacchi non provocano feriti e sembrano avere lo scopo di disturbare le forze statunitensi. Gli Usa hanno reagito ad alcuni di questi attacchi.

La Siria orientale potrebbe ora trovarsi nel mirino di Turchia, Russia e Iran, ognuno dei quali spera di convincere gli Stati Uniti ad abbandonare la regione. La recente elezione turca potrebbe anche incoraggiare Ankara a cercare di esercitare una maggiore influenza nella regione. Inoltre, le voci secondo cui la Russia potrebbe ritirare alcune delle sue forze in Siria potrebbero incoraggiare l’Iran a intensificare le sue attività nella regione.

Le forze democratiche siriane (SDF), che sono sostenute dagli Usa, hanno decine di migliaia di combattenti ma sono generalmente armate alla leggera. Al contrario, le milizie sostenute dall’Iran hanno accesso a droni e le forze russe e turche hanno una presenza militare più significativa in Siria.

Anche il recente rientro del regime siriano nella Lega Araba ha complicato ulteriormente la situazione in Siria. Anche Israele si è opposto al radicamento dell’Iran nella regione e ha effettuato attacchi contro le forze iraniane e dei loro alleati in Siria per prevenire il trasferimento di armi avanzate in Libano attraverso la Siria.

È possibile che l’utilizzo di IED e nuovi tipi di bombe stradali da parte dell’Iran faccia parte di un piano più ampio per utilizzare queste armi nella regione. Ciò potrebbe avere implicazioni per i gruppi sostenuti dall’Iran, come la Jihad islamica palestinese e Hezbollah, che potrebbero utilizzare queste armi in futuri conflitti.

Tuttavia, l’uso di IED e bombe stradali in Siria potrebbe essere difficile per le milizie sostenute dall’Iran, poiché dovrebbero attraversare l’Eufrate o infiltrarsi nelle aree controllate dalle forze curde utilizzando il regime siriano come copertura. Questo potrebbe essere difficile da realizzare, soprattutto in aree dove sono presenti le forze democratiche siriane sostenute dagli Usa. Al contrario, l’uso di razzi e droni potrebbe essere un metodo più facile per gli iraniani per colpire le forze statunitensi e alleate in Siria.

Un altro documento trapelato mette in primo piano la Russia

Come indicato in un altro documento trapelato, sembra che ci sia un nuovo e più ampio sforzo da parte di Mosca, Damasco e Teheran per cacciare gli Stati Uniti dalla Siria, un obiettivo che potrebbe consentire al presidente siriano Bashar al-Assad di reclamare le province orientali attualmente controllate dai curdi sostenuti dagli Usa.

Negli ultimi anni, le amministrazioni statunitensi hanno mantenuto un piccolo contingente di truppe in Siria, che si aggira intorno ai 900 soldati, aumentati da altre centinaia di appaltatori, al fine di prevenire una rinascita dei militanti dello Stato islamico nel Paese, contrastare le ambizioni iraniane e russe e perseguire altri obiettivi strategici.

Tuttavia, l’obiettivo di cacciare gli Stati Uniti dalla Siria è stato un tema costante per Mosca, Damasco e Teheran, ed è possibile che ci sia un nuovo sforzo in corso per raggiungere questo scopo. La presenza di diverse forze militari e gruppi armati nella regione rende la situazione altamente instabile e potenzialmente esplosiva.

Le amministrazioni statunitensi hanno giustificato il dispiegamento di truppe in Siria in base alle autorizzazioni per l’uso della forza militare del 2001 e del 2002, approvate dal Congresso in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 per combattere al-Qaeda. Tuttavia, la presenza di truppe statunitensi in Siria rappresenta anche un rischio di nuovi conflitti.

Come indicato dal documento, l’Iran e le milizie alleate si starebbero preparando a reagire agli attacchi israeliani contro le loro forze colpendo le basi statunitensi in Siria.

Questo potrebbe rappresentare una minaccia diretta per le truppe statunitensi presenti in Siria e aumentare il rischio di un conflitto regionale più ampio. È importante che gli Stati Uniti valutino attentamente la situazione in Siria e sviluppino strategie efficaci per proteggere le loro truppe e prevenire ulteriori violenze.

La presenza di truppe statunitensi ha lo scopo di prevenire una rinascita del gruppo Stato Islamico e di contrastare le ambizioni iraniane e russe nella regione. Tuttavia, questo ha anche creato opportunità per nuovi conflitti e aumentato la tensione nella regione.

Il piano per una campagna ad ampio raggio da parte degli oppositori degli Stati Uniti in Siria, sembra voler alimentare la resistenza popolare e sostenere un movimento di base per effettuare attacchi contro le forze americane nella Siria orientale e nord-orientale. Alti funzionari militari e dell’intelligence russi, iraniani e siriani si sarebbero incontrati nel novembre 2022 e avrebbero concordato di istituire un “centro di coordinamento” per dirigere la campagna, secondo una valutazione segreta dell’intelligence preparata a gennaio.

Sebbene i documenti non indichino un diretto coinvolgimento russo nella pianificazione della campagna di bombardamenti, suggeriscono un ruolo più attivo di Mosca nel più ampio sforzo anti-statunitense. La Russia è intervenuta militarmente nella guerra civile siriana per mantenere al potere il regime di Assad e ora sostiene gli sforzi del governo per riprendere il controllo dell’intero paese.

Negli ultimi mesi, la Russia si è impegnata in nuove provocazioni contro le forze statunitensi, tra cui la violazione degli accordi di deconflitto, il sorvolo delle basi statunitensi e il ronzio degli aerei statunitensi. Queste azioni hanno aumentato le tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia e hanno sollevato preoccupazioni sulla possibilità di un conflitto più ampio.

Come ha detto Aaron Stein, membro anziano del Foreign Policy Research Institute, la creazione di un centro di coordinamento congiunto per espellere gli Stati Uniti dalla Siria rappresenta una novità rispetto alla politica russa di lunga data.

Se gli attacchi di gruppi di milizie dovessero uccidere le forze statunitensi, probabilmente l’Iran e la Russia credono di poter gestire l’escalation, poiché l’esercito americano probabilmente limiterebbe la sua risposta agli attacchi contro obiettivi all’interno della Siria, come è stato fatto dalle amministrazioni Trump e Biden.

Tuttavia, è importante notare che tale scenario potrebbe facilmente sfuggire al controllo, con conseguenze potenzialmente molto serie per la regione e per la comunità internazionale.

Come hanno affermato alcuni analisti indipendenti, il comportamento sempre più aggressivo dell’Iran potrebbe suggerire che Teheran abbia il tacito sostegno della Russia per intensificare la campagna di pressione contro gli Stati Uniti in Siria. La dipendenza della Russia dall’Iran come principale fornitore di droni e altre armi per il suo assalto militare contro l’Ucraina potrebbe aver rafforzato i legami militari tra i due Paesi e aumentato la loro capacità di coordinare le loro azioni in Siria.

La nuova campagna di resistenza potrebbe trovare terreno fertile nelle aree a maggioranza araba che sono irritate dalla presenza delle forze statunitensi e governate dall’autorità autonoma curda, che controlla vaste aree dell’est e del nord-est della Siria. Tuttavia, la competizione locale per il potere e l’ambiente disordinato e arrabbiato in Siria creano un clima ideale per suscitare disordini e organizzare gruppi militanti.

È importante notare che la popolazione siriana ha subito gravi sofferenze a causa della guerra civile, che ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone, la distruzione di infrastrutture e istituzioni e la fuga di milioni di persone. Qualsiasi nuova escalation di violenza in Siria avrebbe conseguenze devastanti per la popolazione civile e potrebbe portare a un conflitto regionale più ampio.

La comunità internazionale deve anche fornire assistenza umanitaria alle popolazioni colpite dalla guerra e sostenere gli sforzi per ricostruire le infrastrutture e le istituzioni distrutte dal conflitto. Inoltre, è importante che gli Stati Uniti e i loro alleati promuovano la democrazia, i diritti umani e la giustizia sociale in Siria e nella regione, al fine di prevenire la radicalizzazione e l’estremismo violento.