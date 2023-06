Formidabile quel che puoi realizzare con un semplice filo, un tappo e un palloncino

Incredibile quello che si realizza con un filo, un tappo e un palloncino: il fai da te è un ottimo modo per liberare la fantasia.

Per chi ama il fai da te, ci sono tantissimi materiali che possono essere impiegati per realizzare qualcosa di unico. Grazie ai video tutorial degli amanti di questa arte, ci sono moltissimi spunti per realizzare un prodotto straordinario avvalendosi di un filo, un tappo e un palloncino. Il risultato finale? Lascerà senza parole. Quali sono i metodi usati e i materiali? Seguiamo insieme le istruzioni degli esperti.

Cosa fare con un filo, un tappo e un palloncino?

I video tutorial che si trovano sul web insegnano a realizzare oggetti o complementi di arredo con le proprie mani. Il fai da te ha preso piede e con lui anche la voglia di riciclare materiali, così da non buttarli via. In questo caso si andrà a realizzare un oggetto unico e originale per la casa, da fare invidia a tutti gli amici. Realizzarlo non è facile ma nemmeno difficile, soprattutto per chi ama il fai da te e re inventarsi con la manualità.

Si ricorda che le indicazioni sono generali e che per fare un ottimo lavoro ci si dovrà attenere ai video tutorial a disposizione.

L’occorrente per realizzare questo oggetto fai da te sono:

Una corda;

Un tappo;

Un palloncino oppure un lampadario a sfera non usato;

Colla;

Forbici;

Pennello;

Nastro adesivo.

La prima cosa da fare è soffiare il palloncino oppure avvalersi di un lampadario sferico in vetro (da pulire bene dalla polvere se da riciclare). Ce ne sono moltissimi da comprare a costo basso oppure basterà prendere una boccia sferica in vetro, da riutilizzare per realizzare questo lampadario. La colla vinilica è essenziale, come il pennello e anche la corda in quantità pari a due o tre rotoli.

Come realizzare il lampadario in corda fai da te

Riempire un bicchiere di colla vinilica aggiungendo della farina, mescolando sino ad ottenere una sostanza delicata. La colla dovrà essere poi applicata sulla superficie del palloncino o della boccia, avvolgendo il filo sulla parte della superficie. In cima si ferma con altra corda oppure con un tappo forato, che permetterà una resa perfetta.

Non ci si ferma al primo giro, perché dopo un giorno si dovrà nuovamente ripetere l’operazione intrecciando il filo, così da renderlo esteticamente perfetto.

Fermare tutto quanto e lasciare asciugare per 24 ore. Ora si può operare in due modi diversi:

Chi ha usato il palloncino potrà farlo scoppiare e otterrà una forma di lampadario perfetta, solo in corda;

Chi ha usato la boccia avrà un doppio effetto, tra corda e vetro decisamente interessante.

Ovviamente si potranno realizzare anche più lampadari di questo tipo, sempre con le tecniche degli esperti del fai da te con corde più o meno ampie.