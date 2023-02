Bambino di 5 anni incita a sparare nella scuola

Un messaggio che ha allarmato, all’interno di una chat, perché inviato da un bambino di soli 5 anni. A segnalarlo sono stati i genitori direttamente alla dirigente della scuola, per evitare che potesse accadere qualcosa di molto grave e pericoloso.

Il bambino invita i suoi compagni a sparare in classe. Non si tratta del primo episodio in quella scuola. Cerchiamo di capire cosa è successo.

Bambino di 5 anni e il suo messaggio minatorio

Protagonista di questa spiacevole, quanto assurda, vicenda è un bambino di soli 5 anni che frequenta la scuola elementare “Richneck” nella città di Newport News, in Virginia. Una scuola che, purtroppo, non riesce a trovar pace a causa degli episodi spiacevoli che stanno accadendo al suo interno.

Questa volta è stato il piccolo di 5 anni a incitare ed invogliare i suoi compagni di colasse, attraverso un messaggio inviato in una chat di gruppo, a “a far saltare qualche proiettile e sparare contro la classe”. Immediatamente allarmati per quanto stava accadendo, i genitori dei bambini compagni di classe del piccolo teppista, hanno segnalato la cosa alla dirigente della scuola.

Un altro bambino aveva letto questo messaggio inviato dal suo compagno e lo aveva segnalato ai suoi di genitori. Da lì, l’avvertimento alla stessa dirigente che ha voluto informare tutti gli altri genitori. La Polizia ha aperto un’indagine sull’accaduto, mentre dall’altro lato il bambino di 5 anni autore del pericoloso messaggio, è stato allontanato dalla scuola stessa.

Inoltre sono state anche rafforzate le misure di sicurezza all’entrata ed all’uscita della scuola. La dirigente della scuola ha scritto ed informato i genitori di tutti gli alunni che, per il fatto accaduto, “è in corso un’indagine approfondita con il dipartimento di polizia”, ma anche una valutazione della minaccia stessa fatta dal bambino.

È stato allontanato dalla scuola

“Vi assicuriamo che tutti i protocolli vengono seguiti e che questo incidente viene affrontato di conseguenza” – ha scritto la dirigente.

Come dicevamo all’inizio, la scuola in questione, purtroppo, non è nuova ad episodi del genere. È accaduto, a gennaio, che un bambino di 6 anni ha sparato con una pistola e ferito la sua maestra. La maestra era un’insegnate della classe prima elementare. In una lettera dell’avvocato, l’insegnate vittima dell’aggressione aveva raccontato che il bambino aveva, alle sue spalle, una storia di comportamento violento.

La maestra ha, inoltre, accusato l’assistente preside della scuola, poi dimessosi, di non aver agito anche se gli era stato ripetutamente fatto notare che lo studente, che poi ha sparato, aveva una pistola con sé a scuola.

Stando a quanto riportato da “ABC News”, il bambino autore del messaggio intimidatorio è stato allontanato dalla scuola in attesa, anche, che la Polizia porti avanti le sue indagini e cerchi anche di capire il movente di tali intimidazioni e, allo stesso tempo, capisca anche la vera entità della minaccia che, se ci pensiamo, è stata lanciata da un bambino di soli 5 anni.

Ma visto il precedente episodio, dove a sparare è stato un bambino di 6 anni, non è assolutamente da prendere sotto gamba.