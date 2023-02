Violento ciclone di neve potrebbe invadere l’Italia: le zone che rischiano di più

La neve torna a imbiancare il nostro stivale. In arrivo un violento ciclone di fiocchi che paralizzerà l’Italia. Queste le zone che rischiano di più.

Cambia di nuovo il tempo per l’Italia, in arrivo un violento ciclone di neve che paralizzerà queste regioni. Le zone che rischiano di più sono queste. Occhio al maltempo che sta per fare il suo ingresso sul nostro stivale.

Il maltempo ritorna in Italia

Ancora poche ore prima del ritorno del maltempo. L’Italia tutta, da Nord al Sud, si è goduta nelle scorse ore uno sprazzo di primavera in anticipo. Giornate soleggiate e temperature quasi calde hanno fatto sperare gli italiani in un arrivo anticipato della primavera.

Ma ahinoi, questa gioia è durata poco. I meteorologi non hanno buone notizie per gli italiani. Tutto cambia per il nostro stivale, ritorna ancora una volta il maltempo che porterà non soltanto pioggia e vento ma anche burrasche di neve.

Il vortice iberico sta per fare capolino sulla nostra splendida penisola e correnti artiche provenienti dall’est minacciano di paralizzare il nostro stivale. A partire da giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, l’alta pressione porterà una debole perturbazione – dipendente da un vortice ciclonico proveniente dalla vicina Spagna – su quasi tutte le regioni del Mediterraneo.

Risentiranno di un brusco calo delle temperature le zone del settentrione, soprattutto. Sulle Alpi cadrà la neve e i fiocchi imbiancheranno anche gli Appennini meridionali e alcune città del Centro Sud.

Il vortice di neve preoccupa i meteorologi

Ma il maltempo non porterà soltanto la pioggia che bagnerà per esempio la Campania in maniera copiosa già questo fine settimana, ma pure una tormenta di neve. Si parla di una bufera pericolosa che, senza eccezione alcuna, si abbatterà sia al Nord che al Centro che al Sud.

Venti freddi alimenteranno questo ciclone che già da sabato mattina raggiungerà il versante medio basso della Valle Padana raggiungendo poi anche le isole di Sicilia e Sardegna. Da domenica ritorna invece ufficialmente l’inverno.

Le temperature crolleranno drasticamente. Tutta la penisola ritornerà nella morsa del freddo. Preoccupa la neve che cadrà anche a bassa quota pure al Centro. Se il Nord si ritroverà a fare i conti con fiocchi di neve, nebbia e temperature glaciali, il Sud invece dovrà vedersela con le piogge.

Violenti temporali sulle regioni mediterranee faranno danni: questa la preoccupazione dei meteorologi. Dopo l’anticiclone di Carnevale, possiamo dimenticarci della primavera anticipata che aveva riscaldato il cuore degli italiani.

L’inverno ritorna e anche in maniera piuttosto prepotente. Secondo gli esperti del tempo, le temperature fredde e la neve non ci lasceranno almeno per altri due mesi. Potrebbe verificarsi una situazione inattesa: Pasqua imbiancata per alcune regioni d’Italia.

Il quadro climatico è piuttosto preoccupante. Unica nota positiva per l’ambiente? L’incubo siccità sembra ormai acqua passata. Le piogge torneranno in maniera anche piuttosto abbondante a bagnare quasi tutto lo stivale.

Il freddo farà battere i denti da Nord a Sud. La neve ci terrà compagnia ancora per lungo tempo. Se questo fine settimana avevate programmi in vista, attenzione a mettervi in viaggio: pioggia e neve potrebbero rovinare i vostri programmi.

Ovviamente il tempo è variabile. Le previsioni per il momento restano queste ma tutto può succedere. Per ora, il freddo e la neve ci terranno compagnia ancora per un po’.