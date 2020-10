Apple, in arrivo nuove emoji: 117 icone con iOS 14.2

Con l’aggiornamento di iOS 14.2, Apple ha annunciato l’arrivo di 117 nuove emoji: le icone sono state aggiunte soprattutto tenendo in considerazione le novità nei comportamenti sociali, che sono in costante evoluzione.

Continua a leggere

Continua a leggere

Le nuove emoji di Apple sono state già approvate nel mese di gennaio dal Consorzio Unicode e, durante il World Emoji Day, svoltosi il 17 luglio scorso, sono state annunciate ufficialmente. Emojimedia ha rivelato finalmente tutte le nuove faccine, che saranno offerte ai clienti Apple e che saranno disponibili con la nuova versione di iOS.

Nuove emoji Apple: tutte le novità

Le emoji nel corso degli anni si sono evolute: da piccole e, quasi, insignificanti immagini sono mutate, diventando, aggiornamento dopo aggiornamento, sempre più specifiche e puntuali.

Continua a leggere

Continua a leggere

Le 117 nuove icone sono incentrate sul tema dell’inclusione, sulle tradizioni dei Paesi del mondo e sulla parità di genere, come testimonia la versione femminile di Babbo Natale. Tra le novità più interessanti rientra l’emoji che simboleggia “commozione“, così come la faccina dell’intellettuale con occhiali e baffi, indice saggezza e riflessività.

Dagli animali ai gesti con le mani

Nuovi arrivi in casa Apple anche per quanto riguarda la categoria “animali”, la più utilizzata e apprezzata di sempre tra gli utenti dei social. Alla già ricchissima collezione se ne aggiungono altri, come la mosca, lo scarafaggio ma anche la foca, oltre che il dodo, tra gli animali estinti più amati.

Continua a leggere

Per la sezione “gestualità“ si introduce un tipica espressione italiana, ora conosciuta e utilizzata anche dagli stranieri: due dita unite e orientate verso l’alto con la mano che si muove avanti e indietro, quasi a voler dire “ma cosa vuoi?“. Un gesto ben noto nella Penisola e che, a breve, si troverà anche tra le nuove emoji.

Continua a leggere

In questa categoria non mancano, poi, specifiche icone per gli altri Paesi, come la matrioska russa e alcune macabre sorprese, come l’introduzione di una lapide.

Continua a leggere

Le nuove emoji: dalla pandemia, alla parità di genere

Tra le nuove emoji che arriveranno sui dispositivi Apple, quelle forse più interessanti riguardano il tema dell’inclusione, sia intesa come parità di genere, che come rispetto degli orientamenti sessuali, e delle origini etniche. Molto originali, per esempio, sono l’uomo con l’abito da sposa e la donna con lo smoking.

Non potevano mancare i riferimenti alla pandemia di Coronavirus che ha colpito tutti i Paesi del mondo: sono state introdotte le emoji con la mascherina, ormai parte della nostra quotidianità e che dimostra l’attenzione all’attualità dell’aggiornamento Apple.

Continua a leggere