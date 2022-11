Appendi un sacchetto di acqua con monete in cucina: il trucco di ogni casalinga

Appendendo un sacchetto di acqua con delle monete in cucina si allontana qualcosa di spiacevole. Ecco il trucchetto delle casalinghe.

Per tenere la nostra casa pulita e per far si che non ci sia nessun problema proveniente dall’esterno cerchiamo di utilizzare tantissimi prodotti che il mercato ci mette in commercio con le marche e idee più comuni e conosciute.

Spesso tendiamo anche a cercare un modo per eliminare e allontanare parassiti e insetti e il più delle volte ci troviamo a dover convivere con essi per la loro insistente presenza specie quando ci sono degli alimenti in tavola.

Sacchetto d’acqua con monete: ecco perché dovremmo appenderlo nelle nostre case

Sebbene scacciamo via l’insetto e in particolar modo la mosca con le mani, queste tendono a ritornare anche se la nostra casa è perfettamente pulita e qualora decidiamo di rimandare la pulizia dei piatti queste potrebbero procacciarsi cibo su di essi.

Per questo motivo, sono stati messi in commercio dei repellenti che però è sconsigliato tenere vicino agli alimenti in quanto potrebbero risultare tossici per l’uomo e dare molti problemi.

In questo modo si è sempre optato per soluzioni alternative come l’inserimento di chiodi di garofano in un frutto o ancora la costruzione di una trappola con bottiglie e zucchero che intrappolano insetti, in particolar modo zanzare.

Ma non tutti sanno che molte casalinghe, utilizzano un metodo efficace per poter allontanare le mosche dalla cucina e da altri spazi della casa e per farlo utilizzano un sacchetto di acqua e delle monete.

Per poter procedere dobbiamo avere con noi delle monete metalliche, vanno bene anche quelle da un’euro, in una quantità di circa cinque o sei, una busta di plastica richiudibile, un elastico di gomma e naturalmente dell’acqua.

Come procedere

Per prima cosa bisogna riempire la bustina di plastica trasparente con dell’acqua per circa la metà del suo volume. Subito dopo inserire al suo interno le monete e richiudere il tutto con l’elastico.

In questo modo, assicurandoci che sia perfettamente chiusa e che non ci siano infiltrazioni, grazie all’elastico possiamo appendere il nostro sacchetto sopra il nostro lavandino vicino ai pomelli.

O dove desideriamo in modo che le mosche si allontanino dalla nostra abitazione. Quello che accade è l’attivazione di un odore dovuto all’acqua e alle monete che sembra non essere molto gradito dalle mosche.

Inoltre, anche il riflesso che avviene con l’acqua e le monete, nella bustina trasparente sembra confondere le mosche che si troveranno disorientate e cercheranno in fretta di lasciare la nostra abitazione.

Di conseguenza, sacrificando qualche euro, che possiamo sempre recuperare una volta terminato l’esperimento, possiamo allontanare una volta per tutte le mosche dalle nostre tavole e dalle nostre abitazioni.

Bisogna però stare sempre attenti all’utilizzo di questo metodo, in quanto bisogna posizionare in modo perfetto il sacchetto al fine che non si rompa e che non possa cadere facendo poi bagnare tutta la superficie che può essere il lavabo, il pavimento o altro.

Non vi resta quindi che mettere mano al portafoglio per estrarre qualche moneta e provare questo metodo per dire addio alle mosche e ad altri insetti all’interno della nostra casa.