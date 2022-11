Kate Middleton fa le valigie, vola via da casa reale: ecco che fine ha fatto

Kate Middleton, che fine ha fatto la Principessa? Ha deciso di volare via e lasciare la Casa Reale.



L’ex Duchessa di Cambridge è pronta a lasciare la Royal Family per volare via. Ecco perché ha deciso di fare bagagli e lasciare l’Inghilterra.

Colpo di scena nella casa reale

La famiglia reale inglese è sempre stata protagonista di gossip che hanno attirato l’attenzione non soltanto dei curiosi e degli appassionati del Royal world ma di tutto il mondo. Se fino a ieri tutti gli occhi erano per i due nuovi sovrani d’Inghilterra, Carlo e Camilla, che il prossimo 6 maggio 2023 verranno ufficialmente incoronati reggenti d’Inghilterra, oggi, ad essere la star indiscussa dei tabloid inglesi e internazionali è niente di meno che Kate Middleton.

Abbiamo parlato più volte della bella ex Duchessa di Cambridge, attuale Principessa del Galles che, da quando è entrata nell’entourage della Regina Elisabetta e nei meccanismi della Royal Family, ha sempre fatto parlare di sé, più in positivo che in negativo, rispetto invece alla acerrima cognata Meghan Markle.

Ebbene, proprio lei, la Middleton, oggi torna a sorprendere tutti. La moglie di William ha deciso di fare le valigie e di lasciare il Regno Unito. Per quale ragione? E soprattutto, dove è diretta la mamma dei tre preziosi gioielli della corona George, Charlotte e Louis? Scopriamolo.

Kate Middleton fa le valigie e lascia il Regno Unito

Colpo di scena nella Royal Family: Kate Middleton fa le valigie e lascia la casa reale. Dove sta andando la Principessa del Galles? E soprattutto, per quale ragione? Secondo quanto dichiarato ufficialmente da palazzo reale ma ormai anche dai tabloid inglesi, la ex Duchessa di Cambridge, il 30 novembre partirà per volare negli Stati Uniti d’America.

Ebbene sì, la moglie del principe William, in compagnia chiaramente del consorte, prenderà un aereo ed atterrerà proprio nel continente che oggi ospita i due (semi)reali più chiacchierati del momento, Meghan ed Harry.

Che cosa dovranno fare negli Stati Uniti i nuovi principi del Galles? Sia William che Kate saranno protagonisti di un tour di stato, il primissimo da principi del Galles nel continente americano e soprattutto il primo da quando è scoppiato il fenomeno Megexit.

I due coniugi inglesi prenderanno parte ad una serie di eventi ben dettagliati nella loro agenda reale. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, William sarà impegnato a visitare il John F Kennedy Presidential Library e poi il Museum, dopo aver incontrato Michelle Wu, attuale sindaco di Boston, la città che per questi tre giorni ospiterà i due reali.

Il principe terrà poi una serie di conferenze insieme ad altri ospiti internazionali illustri. Kate invece sarà ospite per un giorno dell’Università di Harvard, visitando in particolare il Center on the Developing Child che sta conducendo studi sull’infanzia che stanno mettendo in evidenza come i primi anni di vita abbiano un effetto determinante sulla crescita degli adulti.

Scontro in famiglia: loro distanti più che mai

Questo primo viaggio nel continente americano per Kate e William segna un grande traguardo di coppia. Si dice che in questo modo, l’Inghilterra voglia stabilire una sorta di pace ed equilibrio con i sudditi americani che non vedono, da un po’ di tempo, di buon occhio la corona inglese per via dell’atteggiamento freddo e distaccato che i reali britannici hanno assunto nei confronti di Harry e Meghan.

A proposito della coppia di semi-reali, sapete che i 4 fabulous, così definiti dalla stampa inglese, non hanno in programma di incontrarsi? Eppure, casualità, proprio nei giorni in cui William e Kate saranno a Boston, Harry e Meghan voleranno a New York, a pochissimi chilometri di distanza dalla città che ospita i principi del Galles, per ricevere un premio, quello della lotta e dell’impegno a debellare ogni forma di razzismo.

Che cosa succederà tra qualche ora? Sicuramente si scombussoleranno tanto gli equilibri di William e Kate quanto quelli di Harry e Meghan.