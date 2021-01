L’Alto Adige sta vivendo un’emergenza vaccino: il 50% del personale medico-sanitario, compreso quello delle Rsa, non vuole farlo. Infatti, attualmente la provincia autonoma di Bolzano si trova all’ultimo della classifica per somministrazione (sfruttate solo 6.078 dosi, ovvero il 29,5%, quando la media nazionale è 72,3%), con conseguenze sulla sicurezza della popolazione e l’organizzazione della campagna.

È stato l’assessore alla sanità Thomas Widmann a comunicare i dati e quindi il prossimo passo: verrà anticipata la somministrazione del vaccino agli anziani e alle categorie a rischio.

Il piano è stato approvato dal Ministero: entro settimana prossima, dovrebbero essere somministrate il 60% delle dosi ricevute dall’Alto Adige, andando a coprire la popolazione over 80 e le fasce più deboli, sopperendo la mancata vaccinazione del personale sanitario.

Widman ha spiegato che c’è un certo scetticismo nei confronti del vaccino nella sua Regione, a differenza del resto d’Italia, portando quindi per vari motivi i professionisti del settore a rifiutarlo. Non è stato specificato se si tratta di no vax, obiettori o altro.

Alto Adige: di nuovo in zona rossa

Il rallentamento della campagna vaccinale e l’ostruzionismo di parte della popolazione si sommano a un costante aumento dei contagi: ieri in Alto Adige sono stati registrati 99 nuovi casi e 4 morti.

Il presidente della provincia autonoma Arno Kompatscher, che qualche mese fa rifiutava le chiusure imposte dal Governo, ora opta di nuovo, come aveva fatto a novembre, per la linea dura: potrebbe essere che la zona entri nella fascia rossa per tre settimane.

Dal 18 gennaio, però, dovrebbero riaprire le piste da sci esclusivamente per i residenti. In quella data, era previsto che gli impianti riaprissero in tutta Italia, ma dal Governo fanno sapere che ciò non accadrà: ancora non è dato sapere se l’Alto Adige si adeguerà o manterrà questa decisione.