All’inizio ti prenderanno per pazzo, ma quando capiranno il motivo lo faranno tutti

Benché possa sembrare assurdo, questo rimedio decisamente singolare che prevede l’uso di uno spazzolino da denti ti tornerà molto utile.

Ogni qual volta dobbiamo impegnarci in una determinata attività, a chiunque viene spontaneo affidarsi ai metodi tradizionali che tutti conosciamo. Per cucinare utilizziamo gli utensili, ad esempio, così come per fare attività fisica facciamo uso di pesi ed elastici. Per realizzare dei lavori nella propria abitazione servono trapano, martello e avvitatore, e per provvedere alla pulizia della casa servono detersivi, guanti e spugne.

Sì, fin qui è tutto regolare, ma quante volte, svolgendo una di queste attività, avremmo avuto bisogno di qualche altro arnese di, cui, invece, non disponevamo? Se avessimo avuto quell’aiuto in più la ricetta sarebbe venuta meglio.

E il nostro allenamento avrebbe dato più risultati con un attrezzo un po’ più dettagliato. Con un arnese diverso avremmo fatto meno fatica a ristrutturare casa, così come anche a renderla lucida e splendente. Insomma: abbiamo tutto, ma non siamo mai contenti. Però è proprio vero che a volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza.

Per ciò che concerne le pulizie domestiche, ad esempio, avremmo sempre bisogno di avere a portata di mano la soluzione a ogni problema di sporco ostinato, specie per quello che si accumula nei punti più difficili da raggiungere con i metodi tradizionali. Potrebbe sembrare strano, e a tratti anche assurdo, ma questo ingegnoso metodo sarà in grado di rivoluzionare totalmente il modo in cui effettuiamo l’igienizzazione del wc. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

All’inizio ti prenderanno per pazzo: il metodo strano con lo spazzolino da denti

Dedicarsi alle pulizie domestiche non è di certo un’attività divertente, però è necessaria, nonché gratificante e, talvolta, anche rilassante. Tuttavia, alcune situazioni possono creare in noi un senso di fastidio, rassegnazione e impotenza, e tra esse vi è l’incapacità di raggiungere determinati accumuli di sporcizia perché particolarmente scomodi.

A questo punto, armandoci di pazienza e buona volontà, le proviamo davvero tutte per riuscire nell’impresa. A volte l’abbiamo vinta noi, altre, invece, dopo vari tentativi siamo costretti a gettare la spugna.

Ma questa volta la frase “gettare la spugna” non è da intendere in senso figurato, bensì in quello letterale. Ci sono lavori, infatti, che non possono essere effettuati in maniera accorta e precisa con la spugna. In questi casi ci occorre qualcosa di più; qualcosa che sia maneggevole e che possa arrivare dritto al punto.

Questa, ad esempio, è la classica situazione che si presenta quando dobbiamo pulire l’interno del bordo del wc. Non importa con quanta assiduità laviamo i sanitari: in quel punto ci sarà sempre dello sporco accumulato.

E questo non per incuria o mancanza di attenzione, ma per l’assenza di un attrezzo in grado di arrivare fino a lì. Il fatto che non lo abbiamo, però, non vuol dire che non possiamo crearlo! Come? Con uno spazzolino da denti e un accendino.

Lo strumento fai da te per la pulizia del water

Per ottenere finalmente un wc pulito e igienizzato in tutte le sue parti – compreso l’interno del bordo – possiamo creare con le nostre mani un attrezzo che ci permetterà di raggiungere tale punto con facilità.

Per farlo non dobbiamo fare altro che munirci di un vecchio spazzolino da denti e scaldare con un accendino la parte al di sotto della testa sulla quale sono posizionate le setole.

In questo modo, il collo dello spazzolino diventerà modellabile, così da poterlo piegare all’indietro fino a raggiungere l’inclinazione desiderata. Dopodiché non resta che applicare l’apposito detersivo per il water e arrivare finalmente a pulire lì dove non eravamo mai riusciti prima d’ora. Il nostro nuovo strumento di pulizia, inoltre, è riutilizzabile più e più volte.