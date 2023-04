Infilare un ago non è mai stato così semplice: procurati uno spazzolino da denti

Infilare un ago è semplicissimo, con uno spazzolino da denti non usato e tanta buona volontà: si fa in questo modo.

Infilare l’ago è una maestria, una tecnica antica che le nonne e le sarte conoscono perfettamente. Il filo e l’ago sono un must in ogni casa, come hobby per accompagnare una serata davanti alla serie TV preferita oppure come salva vestito dell’ultimo momento. Chiunque sappia cucire, anche solo un bottone, sa bene che questi siano due strumenti indispensabili da tenere sempre a portata di mano. Eppure, ci sono ancora moltissime persone che perdono tempo perché non riescono ad infilare il famoso filo nel buco dell’ago. Le sarte professioniste spiegano come fare usando un semplice spazzolino.

Tecniche dei professionisti per infilare l’ago

Per tutte le persone che non sono abituate a cucire, sicuramente infilare l’ago è una tecnica poco conosciute. Le nonne sono abituate da tempo, così come le sarte professioniste: in caso di emergenza, prendono ago e filo senza indugio aggiustando qualsiasi cosa.

Far passare il filo nella cruna dell’ago non è semplice, non solo per una mancata manualità ma anche perché la capacità visiva potrebbe non essere delle migliori. Le tecniche delle sarte e della nonna sono state messe a disposizione degli utenti, grazie a dei video che stanno facendo il giro del web.

Il primo trucco a costo zero consente di infilare l’ago in maniera facile e veloce:

Prendere il filo e avvolgerlo intorno alle dita. Dovrà essere molto teso;

Si passa l’ago sopra e il foro dovrà essere verso il filo;

Il filo dovrà poi essere infilato attraverso il buco presente sulla cruna, tirandolo con le dita.

Una maestria che in pochi riescono a mettere a disposizione, mentre le nonne e le sarte insegnano questa arte antica e divertente.

Infilare il filo con lo spazzolino da denti

Tra le tecniche singolari messe a disposizione delle sarte con i video che si vedono sul web, c’è quella con lo spazzolino da denti.

Basterà prendere un vecchio spazzolino, ma anche nuovo, usandolo per infilare il filo e procedere velocemente con la cucitura. Come si fa?

Lo spazzolino dovrà essere appoggiato sul piano di lavoro, le setole dovranno essere rivolte in alto;

Il filo andrà sistemato sopra le setole;

L’ago andrà a svolgere una piccola pressione, mentre il filo affonda tra le setole dello spazzolino;

Il filo sarà spinto semplicemente dentro la cruna dell’ago, senza dover fare altra manovra alcuna.

Se non si possiede uno spazzolino da denti, si potrà usare l’infila ago che utile per chi ha alcuni problemi di vista. Un accessorio usato anche dalle nonne, nel momento in cui la manualità viene meno. Il suo costo è irrisorio e si trova anche all’interno dei negozi specifici oltre che sul web.

È una medaglietta di metallo, con una cruna gigante come protagonista studiata appositamente per facilitare l’azione del passaggio del filo nell’ago. Come si usa?