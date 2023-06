Ecco come i ladri marchiano casa tua: potresti essere il loro prossimo bersaglio

By

Come i ladri marchiano la casa che vogliono svaligiare. In pochi si aspettavano che questi simboli avessero un preciso significato.

Le persone sono sempre più attente alle mosse dei criminali che si aggirano nei quartieri. La scelta giusta è sempre quella di mettersi in contatto con le autorità competenti. Oggi vi sveliamo, in particolare, quale sarebbe il significato dei marchi che molti ladri utilizzerebbero.

Ladri, strani simboli sulla casa: cosa significano

Da quando esistono case lussuose, ville appartenenti a persone abbienti, ma anche semplici appartamenti, esistono ladri pronti a svaligiarle. Lo fanno con metodi astuti e abilmente studiati, mentre i proprietari sono all’oscuro di tutto.

I ladri utilizzano tantissimi metodi diversi per infiltrarsi nelle case degli italiani. Molto comuni sono i simboli che lasciano sulle porte e sui muri delle strutture che monitorano in attesa di svuotare.

Di solito, li disegnano con il gesso bianco, ma non è raro che lo facciano anche con altri strumenti. A volte, li tracciano in modo impercettibile e sobrio, in maniera tale che siano soltanto i loro colleghi criminali o loro stessi a notarli.

Altre volte, invece, si farebbero addirittura beffa dei proprietari, disegnandoli in modo mastodontico, con la consapevolezza che chi vive in quella precisa casa non ne conosca il significato. E molte volte è proprio così: gli ingenui proprietari pensano che il disegno sia un semplice gioco tra bambini vicini di casa e si limitano a cancellarlo, senza avvertire le autorità competenti.

Oggi, invece, vi consigliamo di mettervi in contatto con le autorità che vigilano sul territorio nazionale tutte le volte che notate strani movimenti intorno all’abitazione in cui abitate.

Vi raccomandiamo di farlo specialmente nel caso in cui notiate degli strani simboli che non avevate mai visto prima. Ecco che di seguito vi sveliamo quale sarebbe il significato di questi strani simboli che i ladri utilizzano per marchiare le case.

Ecco come i ladri marchiano le case

Il canale YouTube Smart Fox ha di recente pubblicato un video che mostra quali sarebbero i marchi più comuni dei ladri esperti nello svaligiare le case.

In base a quanto riportato dal canale, ad esempio, alcune linea che ricordano le onde del mare significherebbero che all’interno della vostra casa o villa è presente un cane potenzialmente pericoloso. Una linea orizzontale con tre linee perpendicolari, invece, indicherebbero che in quella casa non vivono persone facoltose.

Questo marchio è molto simile alle due linee orizzontali con tre linee perpendicolari, che indicherebbe la presenza di una grande varietà di oggetti da rubare all’interno della struttura.

Un simbolo simile a due “L” disegnate a specchio indicherebbe che all’interno della casa vive una persona sola. Lo stesso simbolo, però con due linee verticali, indicherebbe che, invece, vivono nella struttura più persone.

Cinque pallini (tre nella parte superiore e due nella parte inferiore) indicherebbero, invece, la presenza di persone molto ricche all’interno della casa. E poi ancora una croce sopra una “U” rovesciata indicherebbe che la casa è vuota.