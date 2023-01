Alessandra Celentano, chi è il famoso ex marito: lo conosciamo molto bene

Tutti sappiamo chi è il marito di Alessandra Celentano: lo conosciamo molto bene ed è proprio lui. Non lo sapevi?

È lei la maestra di danza classica più temuta in tutta Italia, rigorosa e sempre pronta a migliorare i suoi allievi costi quel che costi. Alessandra Celentano è una istituzione come maestra del talent Amici di Maria De Filippi, definendosi la “preside” e bacchettando ogni volta i suoi colleghi che insegnano danza classica. “La danza sa” è la sua frase preferita e sappiamo bene che senza la tecnica di classico non si può andare molto lontano. Nella vita privata, la nostra maestra Celentano ha avuto un marito molto affascinante: pensavate di non conoscerlo? Invece è proprio lui.

Alessandra Celentano, nipote d’arte e maestra severa

Abbiamo visto la prima volta Alessandra Celentano arrivare come nuova professoressa ad Amici terza edizione. Durante i casting Leon Cino ha dovuto dimostrare tutto quello che sapeva fare, dando poi prova di essere un ballerino eccezionale.

La nipote del grande Adriano Celentano è una ex ballerina di danza classica, oggi maestra tra le più conosciute e preparate del settore. Il suo nome risuona nei teatri e tra le compagnie di danza, sa bene cosa vuole e come ottenerlo.

Dopo Leon Cino ci sono stati tantissimi altri ballerini classici che sono stati affiancati a lei, tanto da diventare poi delle vere e proprie icone del settore della danza classica e non solo. La conosciamo come professoressa, ma la nipote di Celentano ha anche una vita privata. Oggi non sappiamo se sia fidanzata o meno, perché la maestra non si sbottona dinanzi alle parole di Maria De Filippi, restando sempre sul vago. Indubbiamente, Alessandra è una bellissima donna e siamo certi che avrà moltissimi uomini che la corteggiano.

Lo sapevate, per esempio, chi è il suo ex marito molto famoso? Scopriamolo insieme.

Chi è l’ex marito di Alessandra Celentano?

Nonostante il suo essere professionalmente molto dura e preparata, nella vita privata è una donna dolcissima e molto simpatica. Il suo grande amore era il marito sposato nel 2006. Il matrimonio è durato 6 anni con il noto imprenditore Angelo Trementozzi, uomo riservato e sempre lontano dal gossip/spettacolo.

Ha sempre voluto mantenere un profilo basso rispetto alla moglie, Trementozzi è un ex Professore Universitario di Roma con cattedra presso la Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Quando ha lasciato la professione si è dedicato all’azienda di famiglia, sempre sotto il profilo economico finanziario.

Durante il matrimonio non sono nati figli e i due sono sempre in ottimi rapporti, sapendo mantenere un giusto equilibrio di coppia. Una storia che è durata ben 6 anni, intensi e vissuti con la luce negli occhi della maestra ogni volta che si parlava di suo marito.

Inoltre, ancora oggi ne parla con grande piacere ed è fiera dell’uomo che le è rimasto accanto per tantissimo tempo.