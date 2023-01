Forno, l’hai sempre acceso in maniera errata: se fai questo errore paghi di più

Abbiamo sempre acceso il forno in maniera sbagliata. Come risparmiare? In questo modo evitiamo bollette astronomiche.

Eppure utilizzare il forno significa anche correre il rischio di consumare tanto e alzare il costo delle bollette che già sono alte e ci stanno facendo penare e non poco. Ma c’è un modo per risparmiare, sapete? Utilizzato in un certo modo il forno non vi farà consumare così tanto.

A cosa ci riferiamo? Cosa dovremmo fare nello specifico? Continuiamo a leggere qui di seguito per saperne di più.

Il forno, un elettrodomestico che non può mancare

Il forno, come la maggior parte di noi sa, è un elettrodomestico molto utile e che in casa non manca proprio mai.

Ecco che ci capita di accenderlo spesso per preparare un dolce o qualsiasi altra cosa, ma quando lo accendiamo dobbiamo tener ben presente che possiamo consumare e non poco, dal momento che il contatore associato alla fornitura dell’energia comincia a fare i suoi giri.

Starete pensando che basta spegnerlo per non veder arrivare quelle bollette così salate: ma perché dobbiamo rinunciare al suo utilizzo quando possiamo invece vagliare altre strade?

Perché dobbiamo rinunciare alle nostre ricette, quando ci sono dei piccoli accorgimenti che si possono utilizzare per non avere un grande consumo? Di che accorgimenti parliamo? Prima di scoprire questo, cerchiamo di capire bene quanto il nostro forno consuma davvero: insomma in termini economici, quanto ci costa tenerlo acceso?

Quanto consuma il forno?

Si, sappiamo bene che il forno ci porta a consumare e non poco, ma abbiamo davvero idea di quanto consumi realmente?Se volessimo saperlo, in termini numerici, cosa potremmo dire?

Per rispondere a questo interrogativo bisognerebbe prima sapere il tempo di accensione: quanto tempo dobbiamo tenerlo acceso? Quest’ informazione è fondamentale, poiché più lo teniamo acceso e più consumerà. Dunque se utilizziamo il nostro forno per circa 30 minuti quanto consumeremo? Ecco che abbiamo ancora bisogno di conoscere altri fattori, prima di rispondere correttamente.

Per poter sapere con esattezza il consumo del forno vanno presi in considerazione altri aspetti, ovvero la sua potenza, la sua capienza e la tariffa che abbiamo scelto in base al nostro gestore. A tal proposito va detto che un forno molto potente comporterà un maggior consumo e anche ad una maggior capienza corrisponderà allo stesso modo un maggior consumo.

Dopo aver cercato di darvi un’idea generale in tal senso, proviamo a rispondere all’interrogativo iniziale: mezz’ora di forno porta a consumare meno di un euro. E questo vale anche per quei forni che non sono proprio di ultima tendenza.

Come risparmiare con il forno?

Ora possiamo passare all’altro interrogativo che sicuramente vi interesserà tanto. Come possiamo ridurre il consumo del nostro fornetto elettrico? Lo abbiamo sempre acceso in modo sbagliato.

Diciamo che avete due possibilità, non solo una! In questo modo potrete cucinare quel pollo che tanto adorate e senza il timore di dover consumare chissà quanto.

Potete innanzitutto scegliere di utilizzare un forno ad alta efficienza energetica che comporta un minor consumo di elettricità. Si parla addirittura del fatto che si può consumare la metà, se si paragona questo forno a quelli di vecchia generazione.

La seconda scelta riguarda il contratto della luce: se avete quello a tariffa multioraria, basterà che accendiate il vostro forno in una specifica fascia oraria. Ovvero in una fascia oraria che sia lontana da quella che va dalle ore 8 alle 19. Se volete utilizzare un altro piccolo accorgimento, evitate di utilizzare la fase di preriscaldamento e privilegiate una cottura in modalità ventilata e non quella statica. In tutto questo evitate di aprire con continuità lo sportello del vostro fornetto.

Seguite questi consigli: in tal modo potrete davvero risparmiare e ricevere delle bollette meno salate del previsto.