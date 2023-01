Meghan Markle gelosissima di Kate Middleton, svelato il motivo per cui si odiano

Meghan Markle, la duchessa del Sussex gelosissima di Kate Middleton. Finalmente viene fuori la ragione per cui le due si odiano. E chi lo avrebbe mai immaginato?

La moglie del principe William vittima della perfidia di Meghan Markle. Svelata la motivazione per cui tra le due cognate reali campeggia odio reciproco. La duchessa del Sussex furiosa con la principessa del Galles per questa ragione.

Meghan e Kate, nemiche per la pelle

Meghan Markle e Kate Middleton sono l’una l’opposta dell’altra. Chi le conosce, e parliamo di membri vicini alla famiglia reale, le descrive come il sole e la luna. Le due bellissime non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra.

La ex attrice americana, Meghan, ha sempre vissuto una vita fatta di feste, libertà e viaggi. Lei, star del mondo di Hollywood, ha dovuto rinunciare a tutto per entrare nel meccanismo complicato della Royal Family che sempre è stato e continua ad essere lontano dal suo mondo.

L’altra invece, Kate, è riuscita ad entrare nel cuore dei sudditi e della famiglia reale britannica con il suo savoir faire e la sua diplomazia. La dolcezza poi che la contraddistingue è il fiore all’occhiello di una delle donne più amate della monarchia inglese.

Da quando la Markle nel 2017 entra a far parte della casa reale, non ha trovato un solo momento di pace ma soprattutto non ha trovato un alleato a corte. Chi si aspettava che Kate potesse rappresentare per lei una spalla su cui piangere o un’amica, dovrà ricredersi: le due si odiano. Svelata finalmente la ragione.

Perché la duchessa del Sussex non va d’accordo con la principessa del Galles

Kate Middleton e Meghan Markle non sono mai andate d’accordo e oggi che il documentario dei duchi del Sussex sta facendo impazzire il mondo e la casa reale, la situazione è diventata ancora più delicata.

Mentre Kate dall’Inghilterra continua a brillare come una stella nel firmamento conquistando sempre di più, giorno dopo giorno, l’affetto dei sudditi, Meghan invece sta attirando su di sé solo critiche e giudizi.

Che le due cognate reali non andassero d’accordo era palese. Prima del fenomeno “Megxit”, diverse le occasioni pubbliche che la Middleton e la Markle hanno condiviso eppure le due sembravano distanti più che mai.

Recentemente, ai funerali della Regina Elisabetta, si è ripetuta la stessa storia: non uno sguardo, non un gesto di vicinanza tra le due. Come mai Meghan ce l’ha con Kate? A svelare il mistero è niente di meno che lo zio della principessa del Galles, Gary Goldsmith.

Quest’ultimo, che rappresenta la pecora nera della famiglia Middleton per via della vita leggera a cui si è dedicato e per l’abuso di sostanze stupefacenti che per un lungo periodo ha messo in imbarazzo anche la Royal Family, ha voluto dare la sua opinione sul controverso rapporto tra le due cognate reali.

Secondo Gary Goldsmith, Meghan sarebbe gelosa della popolarità di Kate. La ex duchessa di Cambridge, oggi principessa del Galles, viene considerata come Lady Diana, la sovrana dei cuori.

Gentile, dolce e affabile, ha sempre un sorriso da rivolgere al prossimo. Donna premurosa e affettuosa, mantiene un contatto diretto con i suoi sostenitori che la amano incondizionatamente.

Meghan, secondo Gary Goldsmith, non ha mai accettato la grande popolarità della cognata che oggi tra l’altro continua ad essere la più amata della Royal Family. Questa è la ragione per la quale la moglie del principe Harry non sopporterebbe la consorte del principe William.

Pur vivendo a centinaia di migliaia di chilometri distanti, l’odio tra le due è palese. Nel documentario dei duchi del Sussex, Meghan in diverse occasioni ha messo in evidenza il rapporto conflittuale non solo con Kate ma anche con tutti gli altri membri della famiglia reale.

A seguito di questa docu-serie, la popolarità della Middleton è cresciuta esponenzialmente mentre, di conseguenza, quella di Meghan è diminuita ancor più.