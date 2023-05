Aeroporto di Fiumicino, continuano i controlli dei carabinieri su taxi e Ncc abusivi: 14.000 euro di multe

Si intensificano i controlli da parte delle forze dell’ordine all’aeroporto di Fiumicino contro taxi e Ncc abusivi: multe per 14.000 euro. Sette cittadini italiani sono stati sanzionati per comportamenti illeciti, mentre procacciavano clienti per taxi e Ncc e tre autisti sono stati trovati sprovvisti delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività: per loro è scattato l’allontanamento dall’aeroporto per 48 ore e una multa di 100 euro in più. L’operazione, svolta dai carabinieri, fa parte di una serie di controlli più vasta messa in atto da mesi per contrastare proprio l’abusivismo nel settore.

Tempi duri per i “furbetti” romani nel settore dei trasporti. Ormai da mesi le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli su taxi e Ncc (ovvero noleggio con conducente), al fine di contrastare il fenomeno dell’abusivismo. Oggi i carabinieri hanno bloccato sette cittadini italiani che fuori dal Terminal 3 procacciavano clienti, mentre tre autisti sono stati trovati senza la documentazione richiesta per poter eseguire la professione. Questi ultimi hanno subito l’allontanamento per 48 ore e ulteriori multe da 100 Euro ciascuno, mentre il totale delle multe staccate è stato di 14.648 euro.

Aeroporto di Fiumicino, sette italiani sanzionati dopo essersi procacciasti clienti da portare a Roma. Tre di loro sprovvisti dei documenti per l’attività di taxi e Ncc allontanati per 48 ore

L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma è uno dei “terreni di caccia” preferiti da tassisti e servizi abusivi di Ncc, e le forze dell’ordine lo sanno bene, visto che da mesi hanno incrementato i controlli volti proprio a contrastare questo genere di irregolarità.

Oggi i carabinieri di zona hanno pizzicato sette connazionali, mentre all’esterno del Terminal 3, ovvero quello degli arrivi, erano intenti a procacciarsi clienti da portare a Roma. Di questi, tre autisti non avevano nemmeno i documenti richiesti per l’esercizio dell’attività.

Il risultato: quasi 15.000 euro di sanzioni totali, oltre all’allontanamento dall’aeroporto per 48 ore e un’ulteriore multa di 100 euro per i tre tassisti sprovvisti della documentazione richiesta.

Non si tratta certo dell’unica operazione dei carabinieri, che da tempo monitorano la situazione all’aeroporto di Fiumicino. Appena una settimana fa, un totale di 10 persone erano state fermate per motivi simili. Sette di esse erano state sorprese mentre si procacciavano clienti da portare nella Capitale, mentre tre autisti Ncc erano stati trovati mentre sempre fuori dagli Arrivi si dividevano un gruppo di turisti diretti a Roma.

Comportamenti denunciati da molte persone, che per diverse ragioni hanno subito tariffe maggiorate, o hanno avuto rifiuti sull’utilizzo del Pos, strumento che per legge tutti i tassisti sono tenuti ad avere ma che, stando anche a numerose inchieste svolte da diverse trasmissioni televisive, ben pochi vogliono usare a causa delle commissioni e anche per la tracciabilità dei guadagni.

“In sintonia con Aeroporti di Roma, abbiamo deciso di potenziare i controlli notturni allo scalo. A tal proposito sarà in servizio, fino a oltre la mezzanotte, una pattuglia presso il terminal arrivi. Intanto, prosegue l’azione di contrasto all’abusivismo e su quanti non rispettano le regole” aveva dichiarato Daniela Carola, comandante dei vigili urbani di Fiumicino lo scorso marzo. Un’intensificazione che sta dando finalmente i suoi frutti.