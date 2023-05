Sedie in resina sporche e ingiallite: questo ingrediente le farà tornare bianche

Come si puliscono le sedie in resina da giardino? Basta un semplice ingrediente che si trova in ogni casa. Torneranno pulite e bianchissime.

A causa delle intemperie, della polvere o di un cattivo stato di conservazione, le sedie in resina possono ingiallire e sporcarsi facilmente ma possono tornare come nuove.

Sedie in resina perché si sporcano e ingialliscono

Con l’arrivo della bella stagione, viene voglia di godersi gli spazi esterni quanto più è possibile. Per questo, si tirano fuori gli arredi da giardino, come le sedie e i tavoli in resina. Questi ultimi, però, potrebbero essere sporchi o molto sporchi a seconda di come sono stati conservati.

Le sedie in resina possono ingiallirsi facilmente a causa delle intemperie. Può essere, ad esempio, che siano state conservate comunque all’esterno, magari coperte alla buona. Inoltre, prima di essere conservate, può darsi che erano già sporche. Quindi lo sporco vecchio sommato all’umidità fa ingiallire il materiale. Anche se la resina è utilizzata per gli arredi da giardino proprio per la sua resistenza alle intemperie, alla salsedine e al sole, può sporcarsi.

Piuttosto che acquistarne di nuove, ti suggeriamo un metodo molto efficace per pulirle efficacemente e farle tornare bianchissime. Continua a leggere per scoprire l’ingrediente segreto che tanto segreto non è poiché si trova in tutte le case.

Come pulirle

L’ingrediente che ti occorrerà per pulire le sedie in resina prima di goderti la bella stagione è il Sapone di Marsiglia. Esso è noto per le sue proprietà detergenti e versatile, ed è ampiamente utilizzato in tutto il mondo.

Essendo realizzato con ingredienti naturali, principalmente olio d’oliva, acqua, soda caustica e sale marino, è privo di sostanze chimiche aggressive e detergenti sintetici presenti in molti altri tipi di sapone. Per questo, oltre che sulla pelle, può essere utilizzato su tutte le superfici senza danneggiarle. Tuttavia, ti consigliamo sempre di provare prima su un angolino della tua sedia il composto sgrassante che stiamo andando a creare.

Per realizzare lo sgrassatore in questione per le tue sedie in resina ti serviranno le scaglie di sapone di Marsiglia, nella quantità di due cucchiai. Le scaglie andranno messe in un litro di acqua calda. Quando la miscela sarà tiepida, mettila in uno spruzzino e vaporizza sulle sedie. A questo punto, lascia agire qualche secondo e poi passa con una spugnetta energicamente.

Successivamente, vaporizza dell’acqua pulita oppure passa un panno umido pulito per veder venir via tutto lo sporco.

Questa soluzione è perfetta per pulire tutti i mobili da giardino e, perché no, anche le macchie più ostinate presenti sui pavimenti di terrazzi e giardini. Spendendo poco e con meno fatica, otterrai un pulito splendente e sarai pronto a goderti la bella stagione sulle tue sedie come nuove.