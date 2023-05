Venezia, l’acqua sotto il ponte di Rialto diventa verde fosforescente

Davanti a centinaia di turisti sbalorditi, l’acqua sotto il ponte di Rialto a Venezia è diventata fosforescente: polizia e Arpa sul posto. Ipotesi liquido tracciante.

Una chiazza verde fosforescente a Venezia, canale di San Luca nel sestiere di San Marco, sotto il ponte di Rialto. Sul posto la Guardia costiera insieme alla polizia e all’agenzia regionale protezione ambientale. Prelevati dei campioni di acqua dal Gran Canale per capire l’origine della strana colorazione. Sui social tantissime le foto di Venezia postate dai cittadini: “Oggi l’acqua verde smeraldo a Venezia“. L’Ipotesi, dai primi dati e dai campioni raccolti, sarebbe quella del liquido tracciante, dunque non tossico o dannoso per la salute.

No, stavolta non si tratta di una delle proteste degli attivisti di Ultima Generazione. A Venezia l’acqua di un canale è diventata verde fosforescente nella mattinata di oggi, davanti agli occhi increduli dei turisti.

L’acqua è diventata verde all’altezza di Ponte Rialto, sul canale di San Luca nel sestiere di San Marco. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, con la Guardia costiera che ha documentato lo strano fenomeno, mentre la polizia indaga con la protezione ambientale regionale. Proprio l’Arpa ha prelevato dei campioni per fare luce sulla vicenda, adesso il Prefetto di Venezia ha convocato una riunione urgente con la polizia, come riferisce Luca Zaia sui propri canali social.

L’associazione regionale protezione ambientale del Veneto ha invece twittato “A Venezia in zona Rialto presenza colorazione verde anomala. Arpav sul posto per accertamenti ambientali con vigili del fuoco e Polizia Municipale”. I vigili del fuoco, sempre tramite social, hanno condiviso una foto dell’acqua scrivendo in didascalia: “Una chiazza fluorescente ha colorato di verde parte del Canal Grande e della laguna a Venezia: prelievi e assistenza tecnica da parte dei vigili del fuoco agli operatori dell’arpaveneto che stanno conducendo analisi per stabilire la natura della sostanza in acqua”.

La reazione dei cittadini

Tantissimi i post in queste ore anche da parte dei visitatori, e dei cittadini, rimasti sbalorditi dalla strana colorazione. Sui social fioccano le foto di una Venezia quasi irriconoscibile. Cartoline, con le acque colorate, che somigliano più a un quadro astratto.

Per certi versi infatti il colpo d’occhio è certamente artistico, e su twitter tanti utenti hanno postato le foto del canale.

“Acqua verde smeraldo a Venezia” scrive un abitante del posto, e ancora si legge: “Guardate di che coloro è oggi l’acqua a Venezia” riporta un altro cittadino entusiasta. Alcuni quotidiani locali non hanno escluso la possibilità che si tratti di una trovata degli ambientalisti, in effetti, anche se della riunione istituita dalla Prefettura di Venezia dovrebbero essere resi noti i test effettuati sui campioni prelevati dall’Arpav. In questo momento però l’azione non è ancora stata rivendicata da nessuno.

E’ ovviamente scattata la caccia ai responsabili, ma al momento i primi dati forniti farebbero pensare a un liquido tracciante. Una sostanza non dannosa per le acque lagunari, ne tossica, ma piuttosto un liquido che viene introdotto solitamente nelle tubature o negli scarichi delle case per seguire in caso di perdita d’acqua il tragitto della perdita.