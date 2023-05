Addio Whatsapp per questi cittadini: ecco chi non lo ritroverà più sul cellulare

Sapevi che Whatsapp potrebbe scomparire sul cellulare di alcune persone? Scopriamo perché e come correre ai ripari.

I motivi di fondo per cui Whatsapp potrebbe scomparire sono dovuti a dei problemi di privacy e di crittografia end-to-end.

Whatsapp potrebbe scomparire sul cellulare di alcuni utenti?

Alcuni cittadini del mondo potrebbero vedersi cancellare l’applicazione di messaggistica più usata in assoluto Whatsapp. In particolare, non sarebbero chiare alcune questioni relative alla privacy e al trattamento dei dati.

Il Regno Unito è sul piede di guerra contro Whatsapp che se non dovesse adeguarsi ad alcuni protocolli previsti nel paese, potrebbe scomparire dagli smartphone degli utenti britannici.

In particolare, il motivo per cui Whatsapp non sarebbe conforme alle leggi del Regno Unito riguarda la crittografia end-to-end che andrebbe a cozzare con l’Online Safety Bill inglese. Si tratterebbe di un disegno di legge britannico che riguarda la sicurezza sul web.

La legge mirerebbe a tutelare le persone proteggendole dall’abuso della rete e dall’odio che spopola sempre di più. Per realizzarla ci sono voluti 4 anni di lavoro, impiegando otto segretari di stato, e cinque primi ministri. Al fine di poter raggiungere l’obbiettivo di tenere a bada l’odio e le problematiche connesse alla rete, è necessario un maggiore controllo da parte del governo.

Per contro, la crittografia end-to-end è stata realizzata dall’app di messaggistica per tutelare quanto più possibile i dati degli utenti.

La risposta di Whatsapp, che com’è noto è stata acquisita da Meta, ha risposto che la legge britannica violerebbe la libertà di espressione tanto da considerarla illiberale. In pratica, se non si viene a capo ad un accordo, Whatsapp potrebbe sparire dagli smartphone dei britannici.

L’accordo richiesto, infatti, significherebbe per l’app di messaggistica, tradire le promesse fatte ai suoi utenti. Ecco perché potrebbe lasciare il paese.

Come ovviare al problema

La legge inglese potrebbe arrivare a multare le aziende che la violano fino al 10% del loro fatturato totale.

Nel caso di WhatsApp ed altri sistemi di messaggistica, i messaggi scambiati tra gli utenti sono protetti dalla crittografia end-to-end. Ciò significa che Ofcom potrebbe voler forzare la scansione dei messaggi privati. In questo modo, la privacy verrebbe compromessa.

Will Cathcart di Whatsapp ha affermato che solo il 98% degli utenti che utilizza la loro app risiede in UK. L’intenzione della società è quella di non abbassare la sicurezza.

La risposta del governo inglese è stata di sostenere la crittografia avanzata che, però, non dovrebbe mai minare la sicurezza pubblica. L’obbiettivo del governo, infatti, è quello di mettere fine, identificandoli, a quei contenuti pericolosi. Il membro della camera dei lord Claire Fox ha affermato che un mercato così piccolo come quello del Regno Unito non è che una briciola per l’app e anche se dovesse perderlo non inciderebbe più di tanto.

Vedremo se, nel corso dei prossimi giorni, il colosso Meta ed il governo britannico riusciranno a giungere ad un accordo oppure gli inglesi dovranno trovare un’app alternativa per potersi messaggiare in modo istantaneo.