Spari nella fabbrica Mercedes di Sindelfingen, un morto e tre feriti

Una mattinata, quella vissuta oggi, che difficilmente dimenticheranno, gli operai della fabbrica 56 della Mercedes a Sindelfingen, nella regione tedesca del Baden-Wuerttemberg. Un uomo, per motivi ancora ignoti, vista la scarsità delle informazioni ricevute dalle fonti locali, ha aperto il fuoco verso le 7.45, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

Le forze dell’ordine tedesche sono arrivate immediatamente sul posto con un gran dispiego di mezzi, per prestare soccorsi e fermare l’assalitore. La zona industriale è stata isolata completamente, e sono intervenuti anche gli elicotteri. Pochi minuti fa, la portavoce della “Polizei” di Ludwigsburg, Yvonne Schachte, ha informato la stampa con un tweet dell’arresto del presunto responsabile dell’attacco, di cui non si conoscono ancora le generalità: “Un morto, un ferito grave, colpevole arrestato. Non c’è più alcun pericolo per i dipendenti dello stabilimento”.

Polizeieinsatz #Sindelfingen1105 Der zunächst Schwerverletzte ist inzwischen im Krankenhaus gestorben. 2 Tote (Männer), keine weiteren Verletzten — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) May 11, 2023

Frammentarie, per ora, le informazioni sull’attentatore: si tratterebbe di un uomo di 53 anni, che avrebbe agito da solo, senza l’ausilio di complici. La polizia locale pochi minuti fa ha comunicato su Twitter la morte dell’uomo rimasto gravemente ferito. Il bilancio è ora di 2 morti, mentre non risultano altri feriti, come inizialmente si era invece ipotizzato.

